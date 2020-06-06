RİZE'DE İLK KEZ YAYLA KEKİĞİ HASADI YAPILDI
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RİZE'DE İLK KEZ YAYLA KEKİĞİ HASADI YAPILDI

RİZE'nin İkizdere ilçesinde 'Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında yayla kekiği deneme bahçesi oluşturuldu.

06.06.2020 08:48 | Son Güncelleme: 06.06.2020 08:56

RİZE'nin İkizdere ilçesinde 'Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında yayla kekiği deneme bahçesi oluşturuldu. 1 dekarlık deneme bahçesinde yetiştirilerek hasadı yapılan yayla kekikleri, ilaç, gıda, kozmetik ve arıcılık sektörü için kullanılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DOKAP) desteklediği 'Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında İkizdere ilçesinde yayla kekiği deneme bahçesi oluşturuldu. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı tarafından uygulaması yapılan proje ile Çağrankaya mahallesinde hazırlanan örnek bahçede geçen yıl temmuz ayında ekilen yayla kekiğinde ilk hasat yapıldı. İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Belediye Başkanı Hakan Karagöz ile DOKAP Başkanı Yusuf Mengi ilk hasadı gerçekleştirdi. Dekara 300 kilogram kuru kekiğin elde edileceği bahçelerde yılda 3-4 kez hasat yapılabilecek. Deneme bahçesinde olumlu sonuç alınan yayla kekiği üretimi yaygınlaştırılacak. İmmün ve solunum sistemlerinin yanı sıra sindirim, sinir ve diğer vücut sistemlerini destekleme özelliği bilinen kekik, insan bedenine kuvvet vererek güçlendiriyor. Üretilen yayla kekikleri, ilaç, gıda ve kozmetik sektörü için kullanılacak. İçerdiği karvakrol, timol gibi değerli etken maddelerinden dolayı tıbbi ve aromatik bitkilerden olan yayla kekiği arıcılık sektörü içinde kullanılıyor.

'BÖLGE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER İÇİN KAYNAK'

DOKAP Başkanı Yusuf Mengi bölgenin potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bölgenin potansiyellerini ortaya çıkarabilmek, kalkınmasına, refahına hizmet edecek projeleri bir an önce hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi. Mengi, "Analiz yaparken bu bölgenin katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi kararını verdik. Bu bölgenin çay ve fındığın yanında çok derin bir ürün potansiyeli olduğunu ve tıbbi aromatik bitkiler hususunda da bulunmaz bir kaynak olduğunu gördük. 5-6 bin tür bitki üzerinde çalışma yaptık. Sonuçta İkizdere Vadisi'nde kekik, Trabzon'da mürver Giresun'da karayemiş gibi bitkiler üzerinde durduk ve bunlara model bahçeler kurularak vatandaşa buradan gelir elde edilebileceğini gösterdik. Organik, nitelikli, katma değeri olan ürünlerin bölgenin kalkınmasında çok önemli bir refaha hizmet edeceğini düşünüyoruz" dedi.

'KORUYUCU TEDAVİ YÖNTEMLERİNDE KULLANILACAK'

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tıbbi Bitkiler Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Kan da yurtdışından benzer ürünleri alan değil satan ülke olma konumunda bu projeleri hayata geçirdiklerini belirterek 'Rize'de tıbbi aromatik bitkilerden kekiğin ekimini gerçekleştirdik. Katma değeri yüksek olan kekik gıda baharat, ilaç, arıcılık sektöründe kullanılıyor. Arılarında tercih ettiği zengin bir bitki. Ayrıca arı sağlığını da koruyucu bir özelliği var. Dolayısıyla bu bitkinin bölgede çoğalması, arıcıları da çok yakından ilgilendiriyor. Bu tür ürünler doğal alanlarından rastgele toplanıp pazarda düşük fiyatlara satılıyordu ve sürdürülebilirliği de yoktu. En önemli amacımız ürünün üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak. Standart bir üretimi sağladıktan sonra ülkemizde yüksek fiyatlarda bir pazarının olacağını öngörüyoruz. Yurt dışında bu tür ürünlere inanılmaz ilgi var. Özellikle fitoterapi, aromaterapi gibi tamamlayıcı tıp uygulamalarında ülkemizin doğal bitki türleri son derece önemli. Koruyucu tedavi yöntemleri arasında, yetiştirdiğimiz kekikte yeni bir ürün olma potansiyeli taşıyor. Bundan sonra yapılacak çalışmalarla Covid-19'a karşı ne kadar önleyici oldu ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

'BÖLGEMİZE KATMA DEĞER KATACAK'

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz ise 'Bölgemize, İkizdere'ye katma değer katacak çok önemli bir projeyi hayata geçirdik. Çağarankaya muhtarımızın bize tahsis ettiği 1 dekarlık arazide geçen yıl temmuz ayında fidelerin dikimini yaptık. Artık hasat zamanı geldi. Lavanta tarlalarının görselliğin de çok güzel bir bahçe oluştu. Yılda 3 ya da 4 kez hasat edilebilecek bir ürün. Yetiştirilmesi birinci aşamaydı, paketlenmesi ve satışı için iyi çalışmalar yürüteceğiz. Önümüzdeki yıllarda vatandaşlarımız bu ürüne ilgi göstermesi ile önemli bir gelir kapısı açılmış olacak" ifadelerini kullandı.

Kekik hasadını yapan Esen Baş ise "Şimdiye kadar hep yeşil çay topladık, şimdi kekik hasat ediyoruz. Muhteşem bir koku ve manzara ile birlikte çalışıyoruz. Çaydan daha kolay, bizde bahçelerimize ekmeyi düşünüyoruz" dedi.

RİZE'DE İLK KEZ YAYLA KEKİĞİ HASADI YAPILDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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