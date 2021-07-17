Rize'deki sel ve heyelan felaketi kamerada! Kocaman bina böyle yok oldu

Rize'de çarşamba günü meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu, 5 kişinin yaralandığı sel ve heyelan felaketinde 236 bina hasar gördü. Heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda evin askıda kaldığı kentte, hasat tespit çalışmaları sürüyor. Selde kaybolan 2 kişi ise dere yataklarında aranıyor. Öte yandan heyelanın kocaman bir binayı yok ettiği anlar kameralar tarafından kaydedildi.