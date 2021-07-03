Rize'de "Gastronomi Günleri" sona erdi
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Rize'de "Gastronomi Günleri" sona erdi

Rize'de 'Gastronomi Günleri' sona erdi
Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Rize Belediyesi ev sahipliğinde şehrin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı GastroRize Festivali sona erdi.

Rize Belediyesi ev sahipliğinde şehrin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı GastroRize Festivali sona erdi.

Doğal, tarihi zenginlikleri ve lezzetleriyle bilinen Rize'yi tanıtmayı amaçlayan etkinliğin üçüncü ve son gününde katılımcılara sabah saatlerinde tekne turu düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Zil Kale, Tarzan Park, Palovit Şelalesi ve Ayder Yaylası gibi tarihi ve doğal mekanları gezen ziyaretçiler, kentteki Fırtına Vadisi ile Timisvat Köprüsü'nü de gezerek sportif faaliyetlere katıldı.

Gastronomi dünyasından isimleri buluşturan etkinlikte, kentin biyoçeşitliliği, çay ve tarımı, yerel pazarları, tarihi Rize evleri, yerel dokusu muhafaza edilen Rize mimarisi, geleneksel lokantaları, çiftçileri, balıkçıları, tarihi özellikleri ve hasat zamanı tanıtımı yer aldı.

1 Temmuz'da başlayan 1. GastroRize Ulusal Rize Gastronomi Günleri, kentteki programların ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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