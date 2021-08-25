Rize'de Formulaz fırtınası esti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize'de Formulaz fırtınası esti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karadeniz'de gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz, Rize Ardeşen'in Tunca beldesinde düzenlendi.

Karadeniz'de gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz, Rize Ardeşen'in Tunca beldesinde düzenlendi.

Bu sene 12'ncisi gerçekleştirilen etkinlik bir kez daha renkli anlara sahne oldu. Dünya Şampiyonu Cimnastikçi Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı'nın da konuk olduğu tahta araba yarışlarını binlerce kişi yerinden takip etti. Red Bull Formulaz etkinliğine İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, İlçe Emniyet Müdürü Furkan Fatih Ersoy ve İlçe Jandarma Komutanı Turgay Aktaş katılım gösterdi. Tarih boyunca sivri zekasıyla ün salmış Karadeniz insanının 1900'lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için ürettiği tahta arabaların yarıştığı Red Bull Formulaz, 12'nci kez Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Tunca beldesinde düzenlendi.

Anadolu'nun en eğlenceli, en macera dolu organizasyonlarından birisine ev sahipliği yapan Rize'deki bu heyecanlı yarışı izlemeye binlerce insan katıldı. Marangozlarda günlerce süren hummalı çalışmanın sonunda ortaya çıkan el emeği tahta arabaların büyük mücadelesi renkli anlara sahne oldu.

Ayşe Begüm Onbaşı konuk oldu

Rize'nin büyüleyici atmosferinde, sarp dağlarda, sadece eğlencesiyle değil kurallarıyla da dikkat çeken, fren, motor ya da demir parçanın bulunmadığı 57 tahta aracın yarıştığı organizasyona Dünya Şampiyonu Cimnastikçi Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı konuk oldu.

Rize'de Formulaz fırtınası esti
Rize'de Formulaz fırtınası esti
Rize'de Formulaz fırtınası esti
Rize'de Formulaz fırtınası esti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Serdar Ortaç Aleyna Tilki Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Muslera Ali Koç Gervinho Burak Elmas Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rize'de Formulaz fırtınası esti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 17:08:29. #1.14#

title