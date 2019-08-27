27.08.2019 15:11

Rize'de bir şahsın eşi ve çocuğunun gözleri önünde vurulduğu anlar kamerada

Rize'de silahlı saldırı, 1 yaralı

RİZE - Rize'de meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay Rize Merkez Tophane Mahallesi Dalyan mevkiinde meydana geldi. Halim Suyabatmaz isimli vatandaş eşi ve çocuğu ile sokakta sohbet ettiği sırada olay yerine gelen beyaz bir araçtan inen N.D. tarafından 8 el ateş edilmek suretiyle saldırıya uğradı. Arlarında arazi meselesi olduğu öğrenilen N.D. tarafından saldırıya uğrayan Suyabatmaz'ın belden aşağısına çeşitli yerlere 5 kurşun isabet etti. Olay yerinde yaralanan Suyabatmaz özel bir araç ile Rize devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı anı çevre dükkanların güvenlik kameraları ile anbean kaydedildi.

Suyabatmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili incelme başlattı.

Kaynak: İHA