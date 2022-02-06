Rize'de '13'üncü Petranboard Kayak Şenliği'

RİZE'nin İkizdere ilçesi Meşeköy köyünde '13'üncü Petranboard Kayak Şenliği' düzenlendi. Yörenin eski ismi dolayısıyla 'petranboard' adı verilen tahtalarla kayak yapanlar, şenliğe katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Meşeköy köyünde bu yıl 13'üncü kez 'Petranboard Kayak Şenliği' gerçekleştirildi. Meşeköy sakinleri, dedelerinin karda kaydığı 'üzme tahtası' olarak bilinen tahtaları yeniden ortaya çıkararak, doğal pistlerde kayak keyfi yaptı. Yörenin eski adı olan 'Petran' ve 'snowboard' sporundan esinlenerek 'petranboard' adını verdikleri tahtalarla kayak yapan köylüler, kıyasıya mücadele etti. Karla kaplı yamaçlarda kayakçılardan bazıları, takla atarak düştü. Şenliğe katılanlar, kemençe eşliğinde horon da oynadı. Etkinliklerde düzenlenen kayak yarışmalarında dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

'Petranboard' ile kayan Sefer Kahraman ise "Siz 'kayak' diyorsunuz biz 'üzme' diyoruz. Adı da o yüzden 'üzme tahtası', şimdi ise köyümüzün eski adını alarak 'petranboard' oldu. Bize göre çok kolay, herkes öğrensin bence çok eğlenceli" dedi.