Rize'de 12 katlı binada şüpheli düzenek alarmı (2)
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Rize'de 12 katlı binada şüpheli düzenek alarmı (2)

PROJE ÖDEVİ ÇIKTIRize Ardeşen'de 12 katlı binanın asma katında bulunan ve içinde pil, telefon ekranı, telefon iç parçası ve 3'lü led çubuk olan düzeneğin üzerinde yapılan incelemeler tamamlandı.

Rize'de 12 katlı binada şüpheli düzenek alarmı (2)
17.09.2020 14:48 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:52

PROJE ÖDEVİ ÇIKTI

Rize Ardeşen'de 12 katlı binanın asma katında bulunan ve içinde pil, telefon ekranı, telefon iç parçası ve 3'lü led çubuk olan düzeneğin üzerinde yapılan incelemeler tamamlandı. Paniğe neden olan düzeneğin çocukların teknoloji dersi için hazırladığı proje ödevi olduğu belirlendi. Tahliye edilen binaya girişlere izin verildi, kapatılan Tunca beldesi yolu da ulaşıma açıldı.

'İLK ÖNCE ÇÖP ZANNETTİM'

Bina yöneticisi Şakir Enginar, "Sabah ilk gördüğümde çöp zannettim ve kenara koydum. Daha sonra bina görevlisi, içinde kablo falan görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, tehlikeli olabileceğini belirtti ve bunun üzerine binayı boşalttık. Bomba arama köpeği de getirildi. Yapılan incelemenin ardından herhangi bir tehlike olmadığını söylediler" dedi.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Adem AKATİN
Adem AKATİN
DHA Editörü
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