RİZE BELEDİYESİ ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI DÜZENLİYOR

Rize Belediyesi tarafından "Çift Teker Her Yere Yeter" Bisikletin hayatımızdaki yeri adlı ödüllü fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Avrupa hareketlilik haftası 2021 yılı sloganı olan "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" kapsamında Rize'de bisiklet kullanımını teşvik etmek, Bisikleti fotoğraf sanatı ile birleştirmek, Rize'de bisikletli ulaşıma ve güvenliğe dikkat çekmek, Kent içinde otomobiller sebebiyle bisikletlilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirmek, Bisiklet kültürünü artırmak ve bu konuda farkındalık artırmak amaçlanmaktadır.

Yarışma 16/09/2021-15/10/2021 tarihleri arasında çekilen fotoğraflar ile yapılacaktır. Son başvuru tarihi 15/10/2021'dir.

Birincilik Ödülü : 1 adet Bisiklet + Bisiklet kaskı+ Koşu Saati+Bisiklet Gözlüğü

İkincilik Ödülü : 1 adet Bisiklet + Bisiklet alt ve üst kıyafeti+Koşu ayakkabısı

Üçüncülük Ödülü : 1 adet bisiklet + Bisiklet kronometresi+Bisiklet eldiveni+ Koşu ayakkabısı

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN: BAŞVURU FORMU VE YARIŞMA ŞARTNAMESİ

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