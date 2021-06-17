Rize Belediyesi'nden İkinci "Arabalı Sinema" Etkinliği
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Rize Belediyesi'nden İkinci "Arabalı Sinema" Etkinliği

Rize Belediyesi'nden İkinci 'Arabalı Sinema' Etkinliği
Habermetre - Haberler | Toplum

RİZE BELEDİYESİ'NDEN İKİNCİ "ARABALI SİNEMA" ETKİNLİĞİRize Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde düzenlenen 'Arabalı Sinema' etkinliği ikinci kez düzenlendi.

RİZE BELEDİYESİ'NDEN İKİNCİ "ARABALI SİNEMA" ETKİNLİĞİ

Rize Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde düzenlenen 'Arabalı Sinema' etkinliği ikinci kez düzenlendi.

'Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu' filminin gösterileceği etkinlikte vatandaşlar dev ekrana yansıtılan filmi araçlarından inmeden izledi.

Etkinlik için gelen araçlar, Rize Belediyesi Sahil Otoparkında kurulan dev ekranın karşısına belediye görevlilerinin yardımıyla park ettirildi. Belediye ekipleri, araç içerisinde film izleyen katılımcılara gazoz ve patlamış mısır ikram etti. Filmin sesi, kapalı devre radyo sistemiyle dinlendi.

İl Dışındaki programları nedeniyle etkinliğe katılamayan, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, etkinliğe katılan vatandaşlara selamlarını ileterek göndermiş olduğu mesajında; "Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle belediyemizin hazırlamış olduğu arabalı sinema etkinliğinin ikincisini düzenleyeceğiz. Yoğun bir ilgi ve katılımla etkinliğimizi gerçekleştireceğiz inşaallah. Vatandaşlarımızın şu salgın döneminde en azından böyle bir etkinlikte aileleri ile beraber arabalarında güzel bir sinema filmi izleyerek vakit geçirmesini istedik. Hem pandemi kurallarına uyduk hem de bu dönemde mesafeli olarak sosyal ortam oluşturduk. Buraya gelen bütün hemşehrilerime teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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