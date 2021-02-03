Rıza Kocaoğlu kimdir? Rıza Kocaoğlu hayatı ve biyografisi! Rıza Kocaoğlu kaç kilo?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Rıza Kocaoğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Rıza Kocaoğlu hakkında merak edilenler. Rıza Kocaoğlu hayatı ve biyografisi. Rıza Kocaoğlu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Rıza Kocaoğlu merak konusu oldu. İşte Rıza Kocaoğlu hakkında merak edilen Rıza Kocaoğlu kimdir, Rıza Kocaoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Mart 1979

Kaç yaşında: 41yaşında

Nereli: İzmir

Boy: 1,74 m

Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan "Başbakan" lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepelidir.[1] Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Bana Şans Dile" ile sinemaya adım atarak başrolü üstlenen oyuncu, Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.[1]

"Av Mevsimi" filminde rol aldıktan sonra DOT oyunları "Malafa" ve "Punk Rock"ı sahneledi. 90'ların efsane radyo programından yola çıkarak çekilen, Kaybedenler Kulübü filminde sinemaya tekrar adım attı. Ayrıca önemli olarak gösterilebilecek Kuzey Güney ve Ezel dizilerinde de rol aldı. 2012'de Karadayı dizisinde "Yasin Komiser"i canlandırdı.

2016 yılında İçerde dizisinde Davut adlı karakterle başroldeydi. 2017 tarihinden bu yana Çukur dizisinde "Aliço" başrol karakterini canlandırmaktır. 2019 yılında Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminde Arıza Rıza rolüyle sinemada yer aldı. 2020 yılında 6 bölüm olarak yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm tarih dizisinde Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul Telgraf müdürlüğü yapan İhsan Pere'yi canlandırmı?tır.

RIZA KOCAOĞLU KAÇ KİLO?

Akşam'da yer alan habere göre; detoks ve su diyetiyle eski fit görüntüsüne geri dönen oyuncu, konu hakkında "Su diyetiyle 15 günde dokuz kilo verdim. İki hafta su ve kahveyle beslendim. O dönem boyunca vücudumda biriktirdiklerimi harcadım. İnsan yemek yememekten ölmüyormuş. 15 günde bunu fark ettim'' ifadelerini kullandı.