Rıza Esendemir kimdir? Rıza Esendemir nereli, kaç yaşında?
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Rıza Esendemir kimdir? Rıza Esendemir nereli, kaç yaşında?

Ünlü radyocu Rıza Esendemir, İrem Derici ile yaptığı evlilikle gündeme oturmuştu. Evlilik kısa süre sonra noktalandı. Esendemir, 1979 yılında Denizli'de doğdu ve radyoculuk hayatına çocuk yaşta başladı. Rıza Esendemir kızı kim?

Rıza Esendemir kimdir? Rıza Esendemir nereli, kaç yaşında?
30.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:29

Esendemir, Semra kaynana olarak tanınan Semra Yücel'in çok bilindik konuşmasını müzik ile birleştirerek dönemin fenomen şarkısı haline getirmişti. Alem FM'de hafta içi her gün A-Rıza Show ile sevenleriyle buluşuyor. Rıza Esendemir hakkında ayrıntılar haberimizde.

RIZA ESENDEMİR KİMDİR?

Esendemir, 19 Mayıs 1979 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Radyocu ve aranjör olarak adını duyuran Rıza Esendemir, radyoculuğa 11 yaşındayken Denizli'de başladı. 1997 yılında Best FM'de A-Rıza Show adlı program ile dinleyiciler karşısına çıktı. Programda, gündemdeki konular eğlenceli şekilde yeniden sunuluyordu.

Rıza Esendemir kimdir? Rıza Esendemir nereli, kaç yaşında?

Gelinim Olur musun? adlı evlilik yarışmasında "Semra Kaynana" adıyla fenomen olan Semra Yücel'in yarışma sırasında dile getirdiği sözleri müzile birleştirerek "Semra Yücel Megamix" (Daldan Dala) adıyla şarkı haline getirerek büyük ilgi topladı. Ağustos 2014'te Alem Fm'le anlaştı. 10 Ekim 2016 tarihi itibarıyla 18:00 - 20:00 saatleri arasında hafta içi her gün Rock FM'de A-Rıza Show adlı programı üstlendi. Cuma günleri de saat 21.00'de kendi internet sitesinden ünlü konuklarla eğlenceli içerikler hazırladı.

İLK EVLİLİĞİNİ YEŞİM VATAN İLE YAPTI

Rıza Esendemir, Yeşim Vatan'la 2006 yılında evlendi ve Eylül 2011 tarihinde boşandı. 13 Eylül 2014 tarihinde ikinci evliliğini İrem Derici ile yaptı. Ancak çift 22 Mart 2016'da anlaşmalı olarak tek celsede boşanmışlardır. Yeşim Vatan'la olan evliliğinden Eceşan adında bir kızı vardır.

Rıza Esendemir kimdir? Rıza Esendemir nereli, kaç yaşında?
Rıza Esendemir ve kızı
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