Rıza Cumhur Demir, yeni teklisinde "FANİ AŞK"ı anlatıyor

03.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:55

"Fani Aşk'ın etnik soundu ve duygusal sözleri Rıza Cumhur Demir'in sıra dışı vokali ile birleşince herkesin yüreğine dokunacak"

Tüm dijital müzik platformlarında dinleyicinin beğenisine sunulan "Fani Aşk"ın sözü ve bestesi Rıza Cumhur Demir'e ait.

Rıza Cumhur Demir, şarkıda yaşadığı aşkın fani olduğuna inanan, sevdasıyla baş başa kaldığını kabul eden, sevdiği her şeye ve herkese hasret kalmış bir adamı anlatıyor.

Aşk acısıyla, aile, eş, dost, arkadaş, sevgili, sıla hasretiyle imtihan edilen herkese hitap eden şarkının aranjeleri Murat Yasin tarafından düzenlendi. Back vokalde Demet Sağıroğlu var. Şarkıda Ertan Tekin duduk ile yer aldı.Mix ve Mastering'i Özgür Yurtoğlu tarafından hazırlandı.

Uzun yıllardır İstanbul sahnelerinde performansları ile hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine sahip olan Rıza Cumhur Demir,yeni şarkısı Fani Aşk'la müzikal kariyerini inşaa etmeye farklı bir soundla devam ediyor.

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İstanbul'da doğdu. Henüz çocukken, Türk Halk Müziği orkestralarında solistlik yaptı. Eğitim hayatı boyunca, okuduğu okulların halk dansları ekiplerinde dans etti ve müzik korolarının solistliğini yaptı. Yaklaşık üç yıl boyunca devam ettiği Belediye Musiki Cemiyetinde ud, şan ve nazariyat dersleri alırken, aynı cemiyetin ilk yıl koristliğini, ertesi iki yıl solistliğini yaptı.

Türkiye'nin birçok yerinde profesyonel olarak sahne çalışmalarına devam etti. 1998 yılında, eğitimini tamamlamak için New York'a gitti. Amerika'da bir yandan sahne çalışmalarına devam ederken, bir yandan da NC College'da müzik, Fred Astaire Dance School'da dans eğitimleri aldı. Profesyonel sahne çalışmalarını ağırlıklı olarak New York'ta sürdürürken, Amerika'nın birçok eyaletine giderek oralarda yaşayan Türkler'e de konserler verdi.

Türkiye'ye döndükten sonra, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Tiyatro bölümünde misafir öğrenci olarak bir süre eğitim aldı. Ardından MSM'de klasik gitar eğitimine devam etti. Arsen Gürzap ve Can Gürzap'ın öncülüğünde kurulan Dialog Anlatım İletişim kursunda spikerlik ve drama atölyesine devam etti.

Rıza Cumhur Demir, 2007 Eylül ayında TRT1'de yayınlanan "Sardunya Sokağı" dizisinin, jenerik müziğinin sözlerini yazdı, final jeneriğini seslendirdi. 3. bölümden itibaren oyunculuk yaptı.

2014 yılında sözünü ve müziğini kendi yaptığı "Zamanı Var" şarkısının ismini aldığı "Zamanı Var" adlı ilk albümünü Ossi Müzik etiketiyle dinleyicilerine ulaştırdı. Arel Üniversitesi'nin aşçılık bölümünden 2018 yılında birincilik ile mezun oldu ve aynı senenin sonunda Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan "Nezaketimden" single'nı uzun bir aradan sonra müzikseverlerle buluşturdu.

2020 yılında Kalan Müzik etiketiyle yayınladığı, "Fani Aşk" adlı single çalışmasıyla müzik kariyerine devam etmektedir.

Kaynak: Bültenler