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Marmaris şıklığı: Sibel Can tarzını konuşturdu

Marmaris şıklığı: Sibel Can tarzını konuşturdu Haber Videosunu İzle
Marmaris şıklığı: Sibel Can tarzını konuşturdu
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Sibel Can, Marmaris Amfi Tiyatro'da sahne aldı. Ünlü sanatçı, konserindeki farklı tarzıyla gecenin dikkat çeken isimlerinden oldu.

“Padişah”, “Kanasın”, “Lale Devri”, “Çakmak Çakmaya Geldik” ve son dönemde “Bize Kaldı” gibi sevilen şarkılarıyla müzik dünyasında iz bırakan Sibel Can, Marmaris Amfi Tiyatro'da hayranlarıyla buluştu.

Geçtiğimiz günlerde 56. yaşını kutlayan ünlü sanatçı, Marmaris'teki konserinde sevilen parçalarını seslendirdi. Hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatan Can, sahnedeki enerjisiyle de beğeni topladı.

Konser için tercih ettiği farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Sibel Can, sahne performansı ve şıklığıyla gecenin öne çıkan isimlerinden oldu. Ünlü sanatçı, şarkılarıyla olduğu kadar sahne tarzıyla da izleyicilerden ilgi gördü.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMakarakukara Kakarakikiri:

Ortasından sıktığım diş macunu daha estetik eheh

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Haber YorumlarıMülayim:

la bu nene kendini saksıya dikmişXXD

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