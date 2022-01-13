Rıza Baba Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Arka sokaklar Rıza Baba kimdir?

Rıza Baba Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kanal D'de her cuma ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisi oyuncuları arasında Rıza Baba karakteriyle Zafer Ergin yer alıyor. Reytingleri yüksek olan dizide Rıza Baba karakteri merak edildi. Arka sokaklar Rıza Baba kimdir? Arka sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Zafer Ergin kimdir? soruları aratılmaya başladı.

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA KİMDİR?

Rıza Baba, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'de emniyet müdürü. Ekibin lideri, çimentosu, babası. Sezgileri, iradesi ve tecrübesiyle kendini mesleğine, ailesine, hayata adamış bir adam. Rıza Baba karakterini usta oyuncu Zafer Ergin canlandırıyor.

RIZA BABA ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILIYOR MU?

Rıza Baba'nın diziden ayrılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanında Rıza Baba ekibe, 'Öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. ... Rıza Baba, 'Evet, gördüm. Her şeyin bir sonu var hayatta bu ekibinde sonu buraya kadarmış.

ZAFER ERGİN KİMDİR?

Zafer Ergin, 30 Ağustos 1942 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişen ve 1961 yılında Devlet Tiyatrosu ailesine katılan Zafer Ergin, 1983 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçiş yapmıştır.

1988 yılına kadar İstanbul Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak görev alan Zafer Ergin, 1998-1990 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmenliği görevini üstlendi ve 2005 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Ergin Devlet Tiyatrosu ile 60 dan fazla oyunda sahne aldı. Konuk olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde müzikallerde görev alan Zafer Ergin birçok radyo oyununda da görev üstlendi.

1970'li ve 1980'li yıllarda TRT televizyonunda yayınlanan pek çok yabancı film ve dizide dublaj yapmış; çok sayıda yerli dizi ve sinema filminde de Cüneyt, Arkın, Ahmet Mekin, Tarık Akan, Mahmut Hekimoğlu gibi aktörlerin seslendirmesini gerçekleştirmiştir.

Zafer Ergin, Melek Baykal'la 1975 senesinde evlenip dört yıl sonra boşanmıştır. 1987 yılında ise Binnaz Ergin ile evlenmiştir.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında 2006 yılından beri yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisinde Emniyet Müdürü Rıza Aksu karakterine hayat veren Zafer Ergin, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Başak burcudur.

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