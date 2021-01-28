Riva açıklarında karaya oturan gemiden kurtarma çalışmalarına sabah devam edilecek
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Riva açıklarında karaya oturan gemiden kurtarma çalışmalarına sabah devam edilecek

28.01.2021 00:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 00:51
Riva açıklarında karaya oturan gemiden kurtarma çalışmalarına sabah devam edilecek

KARADENİZ'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Riva açıklarında karaya oturan 190 metre boyundaki Panama bandralı kuru yük gemisi için ara verilen kurtarma çalışmaları sabah yeniden başlayaak.

KARADENİZ'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Riva açıklarında karaya oturan 190 metre boyundaki  Panama bandralı kuru yük gemisi için ara verilen kurtarma çalışmaları sabah yeniden başlayaak. 

Tekirdağ Limanı'ndan hareketle Rusya'nın Kavkaz Limanı'na gitmekte olan içinde 25 personelin bulunduğu Panama bandralı Petra Star isimli boş kuru yük gemisi dün akşam saatlerinde makine arızası nedeniyle Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başladı. Gemi Riva açıklarında karaya oturdu. Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtar 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Kıyıya çok yakın bir bölgede demirlemiş halde bekleyen gemiye şiddetli fırtına ve dalgalardan dolayı müdahale edilemiyor. Şu an için gemidekilerin hayati tehlikesinin bulunmamasından dolayı tahliye çalışmalarına sabah  saatlerinde başlanacak. Ancak gelişebilecek herhangi acil bir durum için kurtarma ekipleri bölgede hazır bekliyor.

- Okur
Riva açıklarında karaya oturan gemiden kurtarma çalışmalarına sabah devam edilecek
Riva açıklarında karaya oturan gemiden kurtarma çalışmalarına sabah devam edilecek
Riva açıklarında karaya oturan gemiden kurtarma çalışmalarına sabah devam edilecek
Riva açıklarında karaya oturan gemiden kurtarma çalışmalarına sabah devam edilecek
Riva açıklarında karaya oturan gemiden kurtarma çalışmalarına sabah devam edilecek
Riva açıklarında karaya oturan gemiden kurtarma çalışmalarına sabah devam edilecek
Riva açıklarında karaya oturan gemiden kurtarma çalışmalarına sabah devam edilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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