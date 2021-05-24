Rita Ora, Taiki Waititi ve Tessa Thompson ulu orta yerde birbirini öpücüklere boğdu
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Rita Ora, Taiki Waititi ve Tessa Thompson ulu orta yerde birbirini öpücüklere boğdu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Rita Ora, yeni sevgilisi Taika Waititi ile bir partide görüntülendi. Çiftin yanındaki oyuncu Tessa Thompson ile yakınlığı ise herkesi şaşkına çevirdi. Waititi'nin kolunun altına giren kadınlar, birbirini öpücüklere boğdu. Ünlü isimlerin o halleri ise görenlerin ağzını açık bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yüzü görünmeyen bir erkekle pozunu yayınlayan şarkıcı Rita Ora'nın yanındaki gizemli kişinin yönetmen Taika Waititi olduğu ortaya çıktı. Rita Ora ve yeni aşkı geçtiğimiz gün de görüntülendi. Oyuncu Tessa Thompson ve ünlü çiftin ortamdaki sıcak halleri herkesi şaşırttı.

3'Ü BİRBİRİNİ ÖPMEYE DOYAMADI

Taika'nın Sidney'deki evinde bütün gece süren bir partinin ardından çekilen fotoğraflar gündeme adeta bomba gibi düştü. Görüntülerde Rita Ora, Tessa Thompson ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğuyor. Hatta bir ara Waititi ayrı ayrı yerlere iki kadınla öpüşüyor. Üç ünlü isim uzun süre birlikte zaman geçirip sık sık da birbirini öpücüklere boğdu.

Rita Ora, Taiki Waititi ve Tessa Thompson ulu orta yerde birbirini öpücüklere boğdu
Rita Ora, Taiki Waititi ve Tessa Thompson ulu orta yerde birbirini öpücüklere boğdu
Rita Ora, Taiki Waititi ve Tessa Thompson ulu orta yerde birbirini öpücüklere boğdu
Rita Ora, Taiki Waititi ve Tessa Thompson ulu orta yerde birbirini öpücüklere boğdu
Rita Ora, Taiki Waititi ve Tessa Thompson ulu orta yerde birbirini öpücüklere boğdu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Rita Ora, Taiki Waititi ve Tessa Thompson ulu orta yerde birbirini öpücüklere boğdu - Haberler Magazin
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