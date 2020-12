Rita Ora Kimdir? Rita Ora şarkıları? Rita Ora nerelidir?

Rita Ora oldukça sevilen ve saygı duyulan yaptığı her türlü proje ile adından sıklıkla söz ettiren bir bir şarkıcı. Amrikan müzik listelerinde sık sık üst sıralardan gördüğümüz Rita Ora Kimdir? Rita Ora şarkıları? Rita Ora nerelidir?

RITA ORA KİMDİR?

Arnavut kökenli, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu olan Rita Ora, 2012'de yayınlanan ilk albümü Ora, Birleşik Krallık'ta bir numaradan listelere giriş yaptı. Albümde Birleşik Krallık'ta liste birincisi olan "R.I.P." ve "How We Do (Party)" teklileri bulunmaktadır. DJ Fresh'in "Hot Right Now"undaki düetiyle zirveye ulaştıktan sonra, Ora art arda üç teklisi ile zirveye ulaşarak 2012 yılında Birleşik Krallık Tekliler Listesi'nde bir numara olan en fazla tekliye sahip sanatçı oldu. 2013 töreninde üç Brit Ödülü'ne aday gösterildi. İkinci albümünün ilk teklisi "I Will Never Let You Down", 2014 listelerine zirveden giriş yaparak Ora'nın Birleşik Krallık'taki dördüncü bir numarası oldu.[4] Ayrıca 2014'te, Iggy Azalea'nın teklisi "Black Widow"da düet yaptı ve ABD'de üçüncü sıraya ulaştı. 2015'te, Ora The Voice UK'un dördüncü sezonunda jüri koltuğunda yer aldı.

Ora, 2004'te İngiliz filmi Spivs'de rol aldı.14 Aralık 2012'de Electronic Arts basına Rita Ora'nın The Sims 3:Seasons adlı video oyununda yer alacağını duyurdu.2013'te 90210adlı diziye ve Hızlı ve Öfkeli 6 filmine konuk oldu.Nisan 2014'te Koreli şarkıcı Hyuna ile Funny or Die programının "Girl, You Better Walk" bölümünde yer aldı.

Rita Grinin Elli Tonu kitabının filminde kitabın kahramanı Christian Grey'in kız kardeşi Mia'yı canlandırdı. Film çekimleri Aralık 2013'te başladı ve Şubat 2015'te gösterime girdi.

RITA ORA ŞARKILARI VE MÜZİK KARİYERİ

Rita'nın en büyük idolü Gwen Stefani'dir,bir röportajında "Onu neden bu kadar çok sevdiğimi biliyor musunuz?Onunla ilgili her şeyini seviyorum" demiştir.Ayrıca Beyoncé'nin de kendi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu ve bir danışman olduğunu söylüyor.Ayrıca onun gibi bir idole sahip olduğu için güçlü hissettiğini ve Beyoncé'nin albümü için ona tavsiyelerde bulunduğunu belirtiyor.Diğer etkilendiği kişiler;Aaliyah, India Arie, Christina Aguilera, Brandy, Monica, Madonna, Tina Turner, Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Etta James, Celine Dion, Bruce Springsteen, David Bowie, Vybz Kartel ve Sade'dir.Ora,oyunculuk kariyeri hakkında ona ilham veren kişinin Rita Hayworth olduğunu söylemiştir.

Modada etkilendikleri;Ora'nın moda konusunda stil ikonu Gwen Stefani'dir.Stefani'ye ek olarak Marilyn Monroe ve Daphne Guinness'in moda trendlerini,klasik ve nostaljik giyim tarzlarını da benimsemiştir.

RITA AORA'NIN KİŞİSEL HAYATI

2012'nin başlarında Rob Kardashian ile ilişkisi olduğu dedikoduları çıktı ama Temmuz 2012'de Rita bu dedikoduları yalanladı ve belirtti "Bu gerçek bir ilişki değil. O harika biri.Çok iyi arkadaşız."dedi

Rita One Direction grubundan Harry Styles ve BBC'nin sunucusu Nick Grimshaw ile iyi arkadaşlar.

Rita Ora Kosovalı Arnavut etnik köken ve Arnavutça ve İngilizce bilmektedir,Rita Ora'nın "Elena" isimli bir ablası ve "Don" isimli bir küçük erkek kardeşi vardır.