Risk haritasındaki tek mavi il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı
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Risk haritasındaki tek mavi il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı

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Türkiye'nin koronavirüs risk haritasına göre 58 il çok yüksek riskli "kırmızı" kategoride yer alırken, 81 il arasında düşük riskli "mavi" kategoride yer alan tek şehir ise Şırnak olarak kaldı. Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük başarılarının nedeni olarak "Bu tamamen çalışma disiplini ile ilgili bir şey. Sahaya ne kadar çok çıkarsak vatandaşı bilgilendirebiliyoruz. Bunun da vatandaş tarafından kabul görmesi ile birlikte biz bu noktadayız" açıklamasında bulundu.

Son koronavirüs risk haritasına göre Türkiye'de 58 il çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoride yer alırken, Şırnak tek düşük riskli kategoride olan mavi renkli şehir olarak kaldı. İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük Şırnak'ta yaptıkları çalışmaları şu şekilde aktardı:

Bu tamamen çalışma disiplini ile ilgili bir şey. Ekibin sahaya hakim olması ve disiplini, koordinasyonu sağlam bir şekilde yapabilmesinden kaynaklı. Sahaya ne kadar çok çıkarsak vatandaşı bilgilendirebiliyoruz. Ulaşmamız sonucunda maske, mesafe, hijyen konusunda anlatmamız gerekenleri anlatıyoruz.

"80 KİŞİLİK BİR SAHA EKİBİ OLUŞTURDUK"

Bunun da vatandaş tarafından kabul görmesi ile birlikte biz bu noktadayız. Fakat bu noktada olmak bizdeki stresi daha da artırıyor çünkü mevcut durumu korumalıyız. Bunun için de yeni çabalarımız var. 20 ekipten oluşan 80 kişilik bir saha ekibi oluşturduk. Bunlar aktif olarak esnafı bilgilendiriyor. Şimdiye kadar 3 şeyden bahsettik şimdi buna 4. maddeyi ekliyoruz. Nedir bu, aşı. Vatandaşı ne kadar çabuk aşılayabilirsek pandemiyi o kadar çabuk aşılayabiliriz. Şu anda bile ekipler aktif olarak dolaşıyor, hem bilgilendiriyor hem de 60 yaş üstü ve risk grubundakileri aşılıyoruz.

Risk haritasındaki tek mavi il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı

RİSK GRUBUNDAKİ İLLER

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede ise, yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları şu şekilde yer aldı:

"Düşük risk grubunda yer alan iller Şırnak. (1 İl). Orta risk grubunda yer alan iller Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl). Yüksek risk grubunda yer alan iller Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl). Çok yüksek risk grubunda yer alan iller Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)."

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