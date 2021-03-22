Risk haritasında üst sıralarda bulunan Yalova'da vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uymuyor

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı. 100 binde 275,31'lik vaka artışıyla Yalova, Türkiye genelinde 5'inci, Marmara Bölgesi'nde 1'ci il oldu. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, salgının önlenmesine yönelik ek tedbirler alınacağı konusunda vatandaşları uyardı. Maske, sosyal mesafe ile temizlik kurallarına yeteri kadar kentte uyulmadığını dile getiren vatandaşlar ise alınacak ek tedbirlerden dolayı tedirgin.Kent merkezinde maskesiz kameralara yansıyan vatandaşların görüntüleri dikkat çekti.

"GENÇLERİN MASKE TAKMADIĞINI, TOPLU GEZDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Kentte vatandaşlar, artan vaka oranlarından dolayı tedirgin. Yalova'da herkesin kurallara uyması gerektiğinin altını çizen Bilal Kaşıkçı (73) şunları söyledi: "Yaşlılar kadar gençler de dikkat etmeli. Gençlerin maske takmadığını, toplu olarak gezdiğini çok görüyoruz. Hepimiz maske, mesafe ve temizlik kuralına uymalıyız. Kabahati kendimizde aramalıyız. Kendimizi korursak, her şey düzelir, bırakırsak, gezersek hastalık bulaşır"

2 GENÇ MASKESİZ GÖRÜNTÜLENDİ

Kentte vaka oranlarının artışı hakkında görüşlerini vatandaşların açıkladığı sırada ise kameralara maskesiz iki gencin görüntüsü yansıdı. Gençlerin ellerindeki maskeleri daha sonra uyarı üzerine taktıkları görüldü.

"KURALLARA NE YAZIK Kİ KİMSE UYMUYOR"

Maskesiz dolaşanlara tepki gösteren vatandaşlar ise "Yakında burayı tam kapatacaklar. Kurallara ne yazık ki kimse uymuyor" ifadelerini kullandılar.

"HASTA SAYISINI DÜŞÜRMEK VATANDAŞLARIMIZIN ELİNDE"

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kentte artan vaka oranları karşısında İl Hıfzıssıha Kurulu'nun ek tedbirler getireceğini belirtti. Tutuk,"Yalova, üç büyük şehrin, geçiş güzergahında. Günlük, tersane ve sanayi tesislerinde çalışmak için çok sayıda kişinin geldiği kente, yazlıkçılar da rağbet ediyor. Bunlar vaka artışını etkiliyor. Hasta sayısını düşürmek ise vatandaşlarımızın elinde. Duyarlı olup, maske ve mesafe tedbirlerine dikkat edilmeli" dedi.