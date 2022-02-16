Riot Games'in gözde oyunlarından birisi olan VALORANT için hazırladığımız "Esporcu Ayarları" serisi ile karşınızdayız. Bu serimizde VALORANT'ı profesyonel şekilde oynayan Türk oyuncuların oyun içi ayarlarını sizler için derliyoruz. Belirtmek isteriz ki profesyonel espor oyuncuları, zaman zaman oyun içi ayarları değiştiriyor. Bu nedenle bu serimizi sık sık güncelliyoruz ve oyuncunun olabildiğince en güncel bilgilerini Espor Gazetesi takipçileriyle buluşturmaya çalışıyoruz.

VALORANT ayarlarını derlediğimiz oyuncu, Fire Flux forması giyen Berk "Rip" Tepe.

Rip VALORANT Ayarları:

GENEL OYUN AYARLARI ERİŞİLEBİLİRLİK?Düşman Vurgu RengiBeyazFARE?Hassasiyet – Hedefleme0,45Yakınlaştırma Hassasiyet Çarpma0,9DPI800Windows Hassasiyeti7MİNİ HARİTA?DöndürDöndürOyuncuyu Ortada TutKapalıMini Harita Boyutu1,2Mini Harita Yakınlaştırma0,706Mini Harita Görüş KonileriAçık

NİŞANGAH AYARLARI GENEL?Nişangah RengiCyanAna ÇizgiKapalıAna Çizgi Saydamlığı0Ana Çizgi Kalınlığı0Merkez NoktaKapalıMerkez Nokta Saydamlığı0Merkez Nokta Kalınlığı0Atış Hatasında Nişangahı SoldurKapalıİÇ ÇİZGİLER?İç Çizgileri GösterKapalıİç Çizgi Saydamlığı1İç Çizgi Uzunluğu6İç Çizgi Kalınlığı2İç Çizgi Uzaklığı3Hareket HatasıKapalıAteşleme HatasıKapalıDIŞ ÇİZGİLER?Dış Çizgileri GösterKapalıDış Çizgi Saydamlığı0Dış Çizgi Uzunluğu0Dış Çizgi Kalınlığı0Dış Çizgi Uzaklığı0Hareket HatasıKapalıAteşleme HatasıKapalı

GÖRÜNTÜ AYARLARI Çözünürlük1920×1080 10: 10 (240 Hz)Çok İzlekli GörselleştirmeAçıkMateryal KalitesiDüşükDoku KalitesiDüşükAyrıntı KalitesiDüşükArayüz KalitesiDüşükVinyetKapalıVSyncKapalıKenar YumuşatmaHiçbiriEşyönsüz Filtreleme1xNetliği ArttırAçıkDeneysel KeskinleştirmeKapalıBloomKapalıBozulmaKapalıBirinci Şahıs GölgelerKapalı

Rip'in Kullandığı Ekipmanlar:

EKİPMANMARKA MouseLogitech G Pro X SuperlightKlavyeLogitech Pro K/DAKulaklıkLogitech G 733MousepadLogitech G 640MonitörAsus ROG Strix XG258Q

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