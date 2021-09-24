Riot Games, 2022 yılı itibarıyla hayata geçireceği VFŞL operasyon yapısı değişikliklerini açıkladı

Değişen dünyaya esporu hızla adapte ederek milyonlarca espor izleyicisine ve oyunculara benzersiz deneyimler sunan Riot Games, önümüzdeki yıllarda yeni oyunlarını da göz önünde bulundurarak daha sürdürülebilir bir sistem için yeni adımlar atma kararı aldı.

UZUN VADELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAR

Riot Games Türkiye,ekosistemine dahil olan yeni oyunlar ile birlikte espor çatısı altında uzun vadeli ve sürdürülebilir planlar üzerinde çalıştığını ve 2019 yılında 3 yıl sürmesi planlanarak hayata geçirilen iş ortaklığı sisteminin 2022 yılına uzatılacağını duyurdu. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır espor izleyicisiyle bir araya gelinemediği belirtilerek, önümüzdeki yıl sezon maçlarının çevrimiçi oynanacağı bir formata geçiş yapılacağı ve yeni sistemin tüm gereksinimlerinin planlandığı vurgusu yapıldı. Tüm bunlara ek olarak Riot Games, espor hayranları ve takımları için ihtiyaçları daha iyi karşılayacak bir sistem oluşturma yolunda kaynaklarını daha etkin ve verimli şekilde kullanmak adına Espor Sahnesi'ni de kapatma kararı aldıklarını, 2022 yılında yeni bir stüdyoya taşınarak merkez ofisten de yayın altyapısı desteği alınacağını belirtti.

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