Riot, 2021 LCS yaz mevsiminin taraftarsız oynanacağını doğruladı
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Riot, 2021 LCS yaz mevsiminin taraftarsız oynanacağını doğruladı

Riot, 2021 LCS yaz mevsiminin taraftarsız oynanacağını doğruladı
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COVID-19 salgını hala devam eden bir tehdit.

Bir sonraki mevsimde maçları canlı izlemeyi uman bir LCS hayranıysanız, Riot Games'in size kötü haberleri var. Riot, bugün  Travis Gafford tarafından  bir yazıda, 2021 LCS yaz ayı için Los Angeles stüdyosuna hiçbir hayranın katılamayacağını doğruladı.

ABD'de COVID-19 salgını ile devam eden durum nedeniyle şirket, stüdyonun kapılarını halka açması için yeterince güvenli olacağını düşünmüyor. Bu yaz bazı canlı League of Legends'ı izlemeyi uman herkes için talihsiz bir karar , ancak sahadaki tüm personelin güvenliği için en iyisi bu.

Kaynak: Playerbros

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