RIO DE JANEIRO - 'Noel Baba' cam bölmenin ardında ziyaretçilerini bekledi
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RIO DE JANEIRO - 'Noel Baba' cam bölmenin ardında ziyaretçilerini bekledi

09.12.2020 12:42 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:47

Cam bölmenin ardında ziyaretçilerini karşılayan 'Noel Baba' Ziyaretçilerin 'Noel Baba' kostümlü görevli ile fotoğraf çektirmesi Alışveriş merkezinden detaylar RIO DE JANEIRO - ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, son 24 saatte 842 kişinin hayatını...

Cam bölmenin ardında ziyaretçilerini karşılayan 'Noel Baba'

Ziyaretçilerin 'Noel Baba' kostümlü görevli ile fotoğraf çektirmesi

Alışveriş merkezinden detaylar RIO DE JANEIRO - ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, son 24 saatte 842 kişinin hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 178 bin 159'a, 51 bin 88 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 674 bin 999'a yükseldi. Rio de Janeiro kentinin Barra da Tijuca bölgesindeki bir alışveriş merkezinde, yeni yıl kutlamalarının sembolü 'Noel Baba' kostümlü görevli de koronavirüs önlemlerine uyarak cam bölmenin ardından ziyaretçilerini bekledi.

RIO DE JANEIRO - 'Noel Baba' cam bölmenin ardında ziyaretçilerini bekledi
RIO DE JANEIRO - 'Noel Baba' cam bölmenin ardında ziyaretçilerini bekledi
RIO DE JANEIRO - 'Noel Baba' cam bölmenin ardında ziyaretçilerini bekledi
RIO DE JANEIRO - 'Noel Baba' cam bölmenin ardında ziyaretçilerini bekledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Teixeira

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