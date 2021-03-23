Rıdvan Budak kimdir? Rıdvan Budak kaç yaşında, nereli?
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Rıdvan Budak kimdir? Rıdvan Budak kaç yaşında, nereli?

23.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:46
Rıdvan Budak kimdir? Rıdvan Budak kaç yaşında, nereli?

Rıdvan Budak kimdir? Rıdvan Budak kaç yaşında, nereli?Türk sendikacılarından olan Rıdvan Budak hakkında çıkan haberlerle gündeme geliyor. Siyasetçi Rıdvan Budak'ın hayatı, kariyeri merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Rıdvan Budak kimdir? Rıdvan Budak kaç yaşında, nereli? Budak hakkında merak edilenler ve bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk sendikacılarından olan Rıdvan Budak hakkında çıkan haberlerle gündeme geliyor. Siyasetçi Rıdvan Budak'ın hayatı, kariyeri merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Rıdvan Budak kimdir? Rıdvan Budak kaç yaşında, nereli? Budak hakkında merak edilenler ve bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Rıdvan Budak biyografisi!

RIDVAN BUDAK KİMDİR?

Rıdvan Budak,1950 yılında Erzincan'ın Tercan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Türk sendikacı ve siyasetçidir.
Rıdvan Budak, ilkokul mezunudur. Çerkezköy Bölgesi Tekstil İşçileri Sendikası Şube Başkanlığı, DİSK Yönetim Kurulu Üyeliği, Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanlığı, DİSK Genel Başkanlığı ile XXI. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapmıştır.
Özel hayatına dair bilinenler; evli ve iki çocuk babası olduğudur.

RIDVAN BUDAK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1950 yılında doğan Rıdvan Budak 71 yaşında ve Erzincanlıdır.

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