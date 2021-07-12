Richard Branson kimdir? Richard Branson kaç yaşında, nereli? Richard Branson biyografisi!

Mart 2000'de Branson, Buckingham Sarayı'nda "girişimciliğe hizmeti" nedeniyle şövalye ilan edildi. Perakende, müzik ve taşımacılık alanındaki çalışmaları (kara, hava, deniz ve uzay yolculuğuna olan ilgileri), macera zevki ve insani yardım çalışmalarıyla önde gelen bir küresel figür haline geldi. 2007'de Time'ın Dünyanın En Etkili 100 Kişisi listesinde yer aldı. Peki, Richard Branson kimdir? Richard Branson kaç yaşında, nereli? Richard Branson mesleği nedir? Richard Branson hayatı ve biyografisi!

Temmuz 2021'de Forbes, Branson'un servetinin tahmini net değerini 5,7 milyar ABD Doları olarak ölçtü. Peki, Richard Branson kimdir? Richard Branson kaç yaşında, nereli? Richard Branson mesleği nedir? Richard Branson hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

RİCHARD BRANSON KİMDİR?

Richard Branson ya da Sir Richard Charles Nicholas Branson, İngiliz yatırımcı, iş adamı ve yazardır.

Richard Branson 18 Temmuz 1950 yılında Blackheath, Londra, Birleşik krallık'ta dünyaya geldi.

Branson 70'li yıllarda bugün çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 400'den fazla şirketi kontrol eden Virgin Group'u kurdu.

Genç yaştan itibaren girişimci olmayı hedefleyen Branson'ın ilk iş girişimi, 16 yaşındayken Student adlı bir dergiydi. 1970'de postayla eve sipariş hizmeti veren bir plak şirketi kurdu. 1972'de Virgin Records (daha sonra Virgin Megastores olarak anılacaktır) adında bir plak mağazaları zinciri açtı. Branson'ın Virgin markası, Virgin Atlantic havayolu şirketini kurduktan ve Virgin Records şirketini genişlettikten sonra 1980'lerde hızla büyüdü. 2004 yılında, uzay turizmi için tasarlanmış SpaceShipTwo alt yörüngesel uzay uçağıyla dikkat çeken, California'daki Mojave Hava ve Uzay Limanı'nda bulunan uzay uçuşu şirketi Virgin Galactic'i kurdu.

Mart 2000'de Branson, Buckingham Sarayı'nda "girişimciliğe hizmeti" nedeniyle şövalye ilan edildi. Perakende, müzik ve taşımacılık alanındaki çalışmaları (kara, hava, deniz ve uzay yolculuğuna olan ilgileri), macera zevki ve insani yardım çalışmalarıyla önde gelen bir küresel figür haline geldi. 2007'de Time'ın Dünyanın En Etkili 100 Kişisi listesinde yer aldı.

RİCHARD BRANSON SERVETİ NE KADAR?

Temmuz 2021'de Forbes, Branson'un servetinin tahmini net değerini 5,7 milyar ABD Doları olarak ölçtü.