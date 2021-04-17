Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiasını yalanlayan Hadise'ye en büyük destek Kaan Yıldırım'dan geldi
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Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiasını yalanlayan Hadise'ye en büyük destek Kaan Yıldırım'dan geldi

Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiasını yalanlayan Hadise'ye en büyük destek Kaan Yıldırım'dan geldi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ebru Gündeş'in boşanma davası açtığı eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı yönündeki iddiayı kesin bir dille yalanlayan Hadise'ye ilk destek sevgilisi Kaan Yıldırım'dan geldi.

Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı söylenen Hadise'den ilk açıklama: Hesabını soracağım
Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı söylenen Hadise'den ilk açıklama: Hesabını soracağım
Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise'nin Ebru Gündeş'le ilgili paylaşımı yeniden gündem oldu
Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise'nin Ebru Gündeş'le ilgili paylaşımı yeniden gündem oldu

Uzun süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin adı yasak aşk iddiasına karıştı. Şarkıcının arkadaşı Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab ile geçtiğimiz yıllarda yasak aşk yaşadığı ileri sürüldü.

KAAN YILDIRIM'DAN DESTEK GECİKMEDİ

Magazin gündemine bomba gibi düşen konu hakkında açıklama yapan Hadise "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" ifadelerini kullandı.

Hadise'ye yasak aşk iddiasında en önemli destek de sevgilisi Kaan Yıldırım'dan geldi. Başarılı oyuncu, Hadise'nin açıklama metnini kendi Instagram hesabından yayınlayarak yanında olduğunu belli etti.

Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiasını yalanlayan Hadise'ye en büyük destek Kaan Yıldırım'dan geldi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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