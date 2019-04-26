Reyting Rekortmeni Çukur Dizisinde Bir Ayrılık Daha!
Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Erkan Avcı'nın ardından reyting rekortmeni Çukur'a, İlayda Alişan'ın da veda edeceği iddia edildi.
Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Erkan Avcı'nın ardından reyting rekortmeni Çukur'a bir isim daha veda edecek. İlayda Alişan'ın da Çukur dizisinden ayrılacağı iddia edildi.
AŞKIN'I KAÇIRMIŞTI
Sezon finaline 5 hafta kala Çukur dizisinde bir ölüm olayı daha yaşanıyor. Koçovalılar henüz Sena'nın (Dilan Çiçek Deniz) yasını tutamadan bu kez Akşın'ın (İlayda Alişan) ölüm haberiyle yıkılıyor. Dizide uzun süredir sadece eli görünen Yüzüklü lakaplı kötü adamın Yücel olduğu geçen pazartesi yayınlanan bölümde ortaya çıkmış ve Yücel mezarlık ziyaretine gitmek için evden çıkan Akşın'ı kaçırmıştı.
DUYGUSAL BİR SAHNE HAZIRLANDI
Yücel'in Akşın'ı öldürüp bir uçurum kenarına bırakacağı öğrenildi. Projeden ayrılan İlayda Alişan'a oldukça dramatik bir cenaze sahnesi çekilecek. "Çukur"da İlayda Alişan'a oldukça duygusal bir veda sahnesi hazırlandı. Öte yandan Yüzüklü'nün gençlik dönemlerine ait ipuçları da ortaya çıkacak. Çeto (Erkan Avcı), Mahsun (Berkay Ateş) ve Yücel'in gençlik yıllarına gidilecek.
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Yani bence eğitim sistemi halledilmeli. Kansere tedavi bulunmalı. Insanlar mutlu olmalı en önemlisi de biraz yağmur yağmalıCevap Yaz Yayından Kaldır
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İlk sezon izledim güzeldi sonraları film saçmalamaya başladı örneğin: yamacın abisi şuan adını unuttum ailesine ihanet ediyor büyük abilerini vartoluya öldürttürüyo sonra hiç bişey olmamış gibi koçavalılar bunu affediyo ve tekrardan aralarına alıyıı saçmaa...Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Kabak tadı vermeye başladı bu Dizi. Aynı yerde dönüp duruyor. Artık finala girse iyi olur.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Son 3 bölüm çöp sena öldü (çok şükür ) onun yası. Yüzüklü adam ortaya çıktı bölümün yarıdan fazlası eski sahneyle geçti. Şimdi de aşkın ölür onun yası cenazesi sezon finali.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bu dizi bu yıl sezon finali verir atraksiyon kalmadı....vesselamCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır