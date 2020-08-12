Reynmen Fight Klüp 2 kadrosunda! Killa Hakan Fight Kulüp 2 kadrosuna kimleri aldı? İşte, Fight Kulüp 2 kadrosu! Reynmen kimdir?
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Reynmen Fight Klüp 2 kadrosunda! Killa Hakan Fight Kulüp 2 kadrosuna kimleri aldı? İşte, Fight Kulüp 2 kadrosu! Reynmen kimdir?

Rap dünyasını ünlü ismi Killa Hakan, geçtiğimiz günlerde Fight Kulüp 2 şarkısı için müjdeyi vermişti. Killa Hakan Kadrodaki isimlerin belli olduğunu duyurdu. Peki, Reynmen Fight Klüp 2 kadrosunda mı? Killa Hakan Fight Kulüp 2 kadrosuna kimleri aldı?

Reynmen Fight Klüp 2 kadrosunda! Killa Hakan Fight Kulüp 2 kadrosuna kimleri aldı? İşte, Fight Kulüp 2 kadrosu! Reynmen kimdir?
12.08.2020 10:19 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:22

Killa Hakan'nın merakla beklenen Fight Klüp 2 şarkısının kadrosu belli oldu.Özel isimlerin yer aldığı şarkı için heyecan artarken Killa Hakan Fight Kulüp 2 kadrosuna kimleri aldığı merak edildi. Reynmen kimdir? Reynmen Fight Klüp 2 kadrosunda mı?

KİLLA HAKAN FİGHT KULÜP 2 KADROSUNA KİMLERİ ALDI?

Fight Klüp 2 kadrosu:

Massaka, KC Rebell, Ceza, Summer Cem ve Reynmen'e Fight Klüp 2 kadrosunda yer alıyor.

Killa Hakan, Fit Klüp 2 kadrosu hakkında şu açıklamaları yaptı

"Fight Kulüp 1 geldiğinde, linç olduğunda bana ilk destek çıkan Reynmen'di. Kalbi güzel bir insan. Rapçi olmayabilir ama sonuçta şarkı söylüyor. Bizim nakaratımızı o söyleyecek. Avrupa'da olaylar biraz daha değişik, daha saygılı bakıyorlar. En azından şarkıyı bekliyorlar bunlar ne yaptı diye. Fight Kulüp 1'e kıydılar. Fight Kulüp 2'de bu cahilliği yapmayın. Sonuçta bu şarkıda can var, yürek var, sevgi var, kardeşlik var. Ve dinlediğiniz zaman anlayacaksınız beni, yıllardan beri rap yapıyorum ben, hayatımın yarısı hapiste geçmiş, ben insanlığa değer veririm, kardeşliğe değer veririm, iki üç p.. kurusunun lafına bakmam. Ezel ile Ben Fero'yu da mahvetmiştiniz, şimdi hepiniz çok seviyorsunuz. Güzel insanlar olduğunu anladınız. Sonuçta Reynmen de güzel bir insan. Bütün kadro tertemiz, gül kalpli insanlar. Ve biz çok güzel bir şey yaptık, bunu dinleyince anlayacaksınız. Şarkıya bir şans verin diyorum ben, insanlık adına dinleyin. Sizden saygı bekliyorum, saygı vermeyenler de benim ne düşündüğümü biliyor. Çok güzel bir parça gelecek, dinleyin ondan sonra konuşursunuz."

Reynmen Fight Klüp 2 kadrosunda! Killa Hakan Fight Kulüp 2 kadrosuna kimleri aldı? İşte, Fight Kulüp 2 kadrosu! Reynmen kimdir?
Killa Hakan

REYNMEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Aralık 1995

Kaç yaşında: 24 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Tam adı: Yusuf Aktaş

Reynmen (d. 6 Aralık 1995, İstanbul), ya da doğum adıyla Yusuf Aktaş, Türk vlogger, İnternet kişiliği, oyuncu ve şarkıcı. Scorp ve YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. Aktaş'ın YouTube kanalı, Mayıs 2020 verilerine göre 8. en çok abonesi olan Türk YouTube kanalıdır.

Reynmen Fight Klüp 2 kadrosunda! Killa Hakan Fight Kulüp 2 kadrosuna kimleri aldı? İşte, Fight Kulüp 2 kadrosu! Reynmen kimdir?
Reynmen

Yusuf Aktaş 6 Aralık 1995 tarihinde doğdu. Sivaslı olan Yusuf Aktaş, ilköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okuluna nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır.

Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesine geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretimden liseyi tamamlamıştır. Aktaş, günümüzde Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır.

KARİYERİ

Aktaş, Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı.

2019 yılının Ocak ayında "Derdim Olsun" adlı şarkı ile Türkiye çapında büyük yankı uyandırdı. Daha sonra 2019 yazında "Ela" adlı müzik videosu ile Türkiye'nin en çok izlenen videoları arasına girdi.

Reynmen, 2019 yılında Houze Istanbul ismini verdiği müzik şirketini kurdu. Son EP'si RnBesk'i de bu şirket üzerinden yayımladı. EP'deki parçalardan "Hevesim Yok", "Yoksun Başımda", "Radyoda Neşet" ve "Dolunay" klipsiz olarak, "Leila" adlı parçasını ise video klipli olarak çıkarttı. Houze Istanbul bünyesinde henüz Yusuf Aktaş'ın kurumsal iletişimini sağlayan asistanı Burak Koşar ve şirketin müzik direktörlüğünü yapan Oğulcan Nihat bulunuyor. Şirketin merkez ofisi ise İstanbul'da bulunmaktadır.

Single'ları

1. "Biziz" (ft. Lil Bege) (2017)

2. "Voyovoy" (ft. Veysel Zaloğlu) (2017)

3. "Toz Duman" (ft. Eypio) (2018)

4. "Derdim Olsun" (2019)

5. "Sen Aldırma" (ft. Bilal Sonses) (2019)

6. "Ela" (2019)

7. "Kaçamak" (ft. Ufo361) (2020)

8. "Aykız" (2020)

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