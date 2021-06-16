Reynmen'in eski aşkı bakın kiminle görüntülendi

Reynmen'in eski sevgilisi Çağla Demir, önceki gün Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Güzel oyuncu, "Yanlış anlaşılmasın, sadece arkadaşız" dedi. İşte detaylar...

Bir mekanda baş başa oturan Sadri Alışık ile Çağla Demir, çekildiklerini fark edince gülümseyerek poz verdiler. Garsonlardan limonata isteyen ikili, olası aşk haberlerinin önünü geçmek için açıklama yapma gereği duydu.

"UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞMÜYORDUK"

Arkadaş olduklarını ifade eden Sadri Alışık, "Uzun zamandır görüşmüyorduk. Fırsat bulmuşken bir şeyler içelim dedik" diye konuştu.

Uzun bir aranın ardından Amadeus oyunu ile geçen hafta Zorlu PSM'de perde açtıklarını söyleyen Sadri Alışık, "Sizleri de tiyatroya bekliyoruz." diyerek gazetecilere davette bulundu.

Geçtiğimiz aylarda adı Reynmen ile aşk dedikodularına karışan Çağla Demir ise, "Şu an bir projem yok, beklemedeyim" dedi.

ÇAĞLA DEMİR KİMDİR?

Çağla Demir, 15 Temmuz 1992 Samsun'da dünyaya gelmiştir. 2013 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Çağla Demir, lise mezunudur. Lise eğitiminin ardında Başkent İletişim'de oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır.

Başkent İletişim'de aldığı oyunculuk eğitiminin ardından Tümay Özokur Atölyesi'nde de oyunculuk üzerine eğitim görmüştür. Aynı zamanlarda da 2014 yılında yayınlanan ekranların popüler dizisi Medcezir'de oynamaya başlamıştır.

Ceren isimli bir karakteri canlandırdığı bu ilk dizi projesinde Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy gibi birçok isimle birlikte çalışmıştır. Demir, Medcezir'in yanı sıra; Elimi Bırakma, Kara Sevda ve Kocaman Ailem gibi dizilerde de rol aldı.

Demir, oyuncu olmadan önce kısa bir dönem modellik yapmıştı.

Kaynak: Snob Magazin