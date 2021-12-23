Reyhanlı Yatılı Bölge Ortaokulu kütüphaneye kavuştu - Haberler
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Reyhanlı Yatılı Bölge Ortaokulu kütüphaneye kavuştu

Reyhanlı Yatılı Bölge Ortaokulu kütüphaneye kavuştu
AA / Cem Genco - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığının "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu'nda kurulan kütüphane törenle hizmete açıldı.

HATAY (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu'nda kurulan kütüphane törenle hizmete açıldı.

Okul Müdürü Kenan Gül, Kaymakam Öztürk'e, kurulan kütüphane ve okul hakkında bilgi verdi.

Daha sonra protokol tarafından kütüphane ve aynı zamanda kurulan görsel sanatlar ve heykel sanat atölyeleri gezildi.

Açılış törenine Kaymakam Yasin Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Arslan ve öğretmenler katıldı.

Kütüphane kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Reyhanlı Yatılı Bölge Ortaokulu kütüphaneye kavuştu

Reyhanlı Yatılı Bölge Ortaokulu kütüphaneye kavuştu

Reyhanlı Yatılı Bölge Ortaokulu kütüphaneye kavuştu

Reyhanlı Yatılı Bölge Ortaokulu kütüphaneye kavuştu

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AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

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