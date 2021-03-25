Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak

İngiliz haber ajansı Reuters'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili kapsamlı bir analiz yayımlandı. Makalede, "Önce Türkiye" yaklaşımında olan Erdoğan'ın ABD ya da Rusya'nın kuralları koyduğu ve Türkiye'nin bedel ödediği senaryoları reddettiği belirtilerek "Bu durum Biden'ı zorlayacak" denildi. Analizde ayrıca Ankara'nın bölgedeki hamleleri için de "Türkiye o eski Türkiye değil" mesajı da verildi.

Uluslararası kamuoyu ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesini ne zaman yapacağını merakla beklerken, İngiliz haber ajansı Reuters iki ülke ve iki lider arasındaki ilişkiyi masaya yatıran kapsamlı bir analiz yayımladı.

ERDOĞAN VE BIDEN EN SON 2016 YILINDA BİR ARAYA GELDİ

Reuters muhabirleri Orhan Coşkun ve Hümeyra Pamuk imzalı haberde, "Önce Türkiye: Erdoğan'ın güç baskısı, Biden'ı zorlayacak" başlığı kullanıldı. Makalede, iki ismin en son 2016 yılının Ağustos ayında bir araya geldiği ve o dönem ABD Başkan Yardımcısı olan Biden'ın Erdoğan'la Ankara'da buluşarak, "Biz Suriye'ye operasyonu destekliyoruz" dediği hatırlatıldı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye gelen Biden'ın bombalanan TBMM'yi ziyaret ettiği ve destek mesajı verdiğini hatırlatan Reuters, o tarihten itibaren Türkiye'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkaslarda hamlelerde bulunduğunu aktardı.

"TÜRKİYE O ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Biden'ın Erdoğan karşıtı açıklamalarını hatırlatan Reuters, "2016 yılından beri Türkiye lideri Libya'daki iç savaşın seyrini değiştirdi, Rusya'dan silah aldı, Doğu Akdeniz'de Avrupalı komşularını zorladı ve Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ı destekleyerek zafer elde etmesine yardımcı oldu" hatırlatmasını yaptı.

"TÜRKİYE ARTIK ABD VE RUSYA'NIN KOYDUĞU KURALLARA UYUP BEDEL ÖDEMİYOR"

Reuters, Erdoğan'ın ağırlıklı olarak Hulusi Akar, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'la görüştüğünü yazarken, ismini açıklamadan Reuters'a konuşan bir Cumhurbaşkanlığı güvenlik yetkilisi, "Bu insanlar neredeyse her zaman yurt dışı operasyonları için bir araya geliyor ve Erdoğan'ın A-Takımı olarak çalışıyor" dedi.

Erdoğan'a yakın bir kaynağın, Erdoğan'ın yaklaşımının "Önce Türkiye" olduğunu ve ABD ya da Rusya'nın kuralları koyduğu ve Türkiye'nin bedel ödediği senaryolardan sıkıldığını söyledi.