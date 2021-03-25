Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak

Haberler.com - Haberler | Dünya

İngiliz haber ajansı Reuters'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili kapsamlı bir analiz yayımlandı. Makalede, "Önce Türkiye" yaklaşımında olan Erdoğan'ın ABD ya da Rusya'nın kuralları koyduğu ve Türkiye'nin bedel ödediği senaryoları reddettiği belirtilerek "Bu durum Biden'ı zorlayacak" denildi. Analizde ayrıca Ankara'nın bölgedeki hamleleri için de "Türkiye o eski Türkiye değil" mesajı da verildi.

Uluslararası kamuoyu ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesini ne zaman yapacağını merakla beklerken, İngiliz haber ajansı Reuters iki ülke ve iki lider arasındaki ilişkiyi masaya yatıran kapsamlı bir analiz yayımladı.

ERDOĞAN VE BIDEN EN SON 2016 YILINDA BİR ARAYA GELDİ

Reuters muhabirleri Orhan Coşkun ve Hümeyra Pamuk imzalı haberde, "Önce Türkiye: Erdoğan'ın güç baskısı, Biden'ı zorlayacak" başlığı kullanıldı. Makalede, iki ismin en son 2016 yılının Ağustos ayında bir araya geldiği ve o dönem ABD Başkan Yardımcısı olan Biden'ın Erdoğan'la Ankara'da buluşarak, "Biz Suriye'ye operasyonu destekliyoruz" dediği hatırlatıldı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye gelen Biden'ın bombalanan TBMM'yi ziyaret ettiği ve destek mesajı verdiğini hatırlatan Reuters, o tarihten itibaren Türkiye'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkaslarda hamlelerde bulunduğunu aktardı.

Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak

"TÜRKİYE O ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Biden'ın Erdoğan karşıtı açıklamalarını hatırlatan Reuters, "2016 yılından beri Türkiye lideri Libya'daki iç savaşın seyrini değiştirdi, Rusya'dan silah aldı, Doğu Akdeniz'de Avrupalı komşularını zorladı ve Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ı destekleyerek zafer elde etmesine yardımcı oldu" hatırlatmasını yaptı.

"TÜRKİYE ARTIK ABD VE RUSYA'NIN KOYDUĞU KURALLARA UYUP BEDEL ÖDEMİYOR"

Reuters, Erdoğan'ın ağırlıklı olarak Hulusi Akar, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'la görüştüğünü yazarken, ismini açıklamadan Reuters'a konuşan bir Cumhurbaşkanlığı güvenlik yetkilisi, "Bu insanlar neredeyse her zaman yurt dışı operasyonları için bir araya geliyor ve Erdoğan'ın A-Takımı olarak çalışıyor" dedi.

Erdoğan'a yakın bir kaynağın, Erdoğan'ın yaklaşımının "Önce Türkiye" olduğunu ve ABD ya da Rusya'nın kuralları koyduğu ve Türkiye'nin bedel ödediği senaryolardan sıkıldığını söyledi.

Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak

İlgili Haberler

Türkiye puan durumu ne? 2022 FİFA Türkiye hangi grupta, grubumuzda kimler var?
Türkiye puan durumu ne? 2022 FİFA Türkiye hangi grupta, grubumuzda kimler var?
Türkiye gruptan nasıl çıkar?
Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Caner Erkin Fatih Terim Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 16:11:44. #1.16#
title