Reuters'a Konuşan Bir Muhalif Yetkili: Tahrir El Şam, İdlib Mutabakatına Uyacak

Reuters haber ajansının konuştuğu İdlib'deki birkaç farklı muhalif örgüt, Heyet Tahrir el Şam'ın da aralarında olduğu rakip cihatçı grupların, İdlib mutabakatına uyma yönünde sinyaller verdiğini açıkladı.

Ajansa isminin açıklanmaması şartı ile konuşan üst düzey bir muhalif yetkili, İdlib'in yüzde 60-65'ini elinde tutan Heyet Tahrir el Şam'ın üçüncü kişiler aracılığı ile bölgedeki Türk askeri yetkilileri ile temas kurduğunu açıkladı.

Aynı yetkili cihatçı örgütün son birkaç günde, anlaşmaya uyacağı yönünde işaretler vermeye başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters'a Çarşamba günü yaptığı açıklamada, radikal grupların 'silahsızlanma bölgesi'nden çekilmeye başladığını açıklamıştı.

Reuters'a konu ile igili Türk yetkililer tarafından bilgilendirildiğini söyleyen muhalif yetkili, "İşler yolunda gidiyor. Tahrir el Şam, anlaşmaya uyacağını duyurmadan, gereğini yerine getireceğini sözünü verdi." dedi.

Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakata göre, radikal muhaliflerin 12 Ekim tarihine kadar bölgeden ayrılmasının sağlanması gerekiyor.

Aynı mutabakata göre, İdlib'in etrafında Suriye ordusu ile silahlı grupları ayıran 15-20 kilometrelik silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulacak.



'Hiçbir devrimci grubun sorun çıkaracağını düşünmüyorum'

Ajansa konuşan bir başka üst düzey muhalif yetkili de "silahlarını teslim etme zorlaması olmadığı için" Tahrir el Şam'ın anlaşmaya uymasını beklediğini söyledi.

Cihatçı örgüt ise henüz anlaşma ile ilgili duruşunu ortaya koyan bir açıklama yapmış değil.

Türkiye'nin nüfuzu altında olan Ulusal Kurtuluş Cephesi liderlerinden Abdül Selam Abdül Razzak da "Anlaşmanın uygulamaya koyulması sırasında hiçbir devrimci grubun sorun çıkaracağını düşünmediğini" söyledi.

Razzak, kendi örgütlerinin tek endişesinin, Suriye ordusunun ve müttefiklerinin anlaşmaya uyup uymacağı olduğunu da açıkladı.

Bu arada ajansa konuşan isyancı gruplar içinden farklı kaynaklar, henüz bir çekilme olmadığını savunuyor.