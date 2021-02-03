Resulayn'da iki ayrı terör saldırısı: 1 yaralı
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Resulayn'da iki ayrı terör saldırısı: 1 yaralı

03.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:49
Resulayn'da iki ayrı terör saldırısı: 1 yaralı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn ilçesinde art arda 2 bombalı saldırı düzenlendi.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn ilçesinde art arda 2 bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 1 çocuk ağır yaralandı.

Rasulayn ilçe merkezinde El Barid kavşağında PKK/YPG'li teröristler tarafından bir dükkana yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti. Ardından, aynı bölgede bir patlama daha oldu. Patlamalarda 1 çocuk ağır yaralanırken, bazı iş yerlerinde de maddi hasar oluştu.

Patlamalarla ilgili Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03.02.2021 tarihinde, saat 14.00 sıralarında Rasulayn İlçe merkezinde bir dükkanda el yapımı patlayıcının (EYP) PKK/KCK-PYD/YPG'li teröristlerce patlatılması sonucu yaralanan (1) kişi Rasulayn Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Patlamayı müteakip Rasulayn ilçe merkezinde başka bir dükkanda ikinci bir patlama meydana gelmiş olup, patlamada herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaylara ilişkin tahkikata başlanmıştır. Masum Suriyeli sivil vatandaşları hedef alan hain saldırıları gerçekleştiren PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü lanetliyor, alçak saldırıda yaralanan vatandaşa Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz."


Resulayn'da iki ayrı terör saldırısı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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