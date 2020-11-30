Resul Tosun kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Resul Tosun hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?
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Resul Tosun kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Resul Tosun hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

30.11.2020 00:50 | Son Güncelleme: 30.11.2020 00:54
Resul Tosun kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Resul Tosun hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Açık oturum programlarına ve bazı televizyon programlarına da katılan Resul Tosun vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Resul Tosun kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Resul Tosun hayatı ve hakkında bilgiler sizlerle!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerden birisi Resul Tosun'dur. Peki Resul Tosun kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi işi yapıyor?

RESUL TOSUN KİMDİR?

Resul Tosun (1956, Artova -). 22. Dönem AK Parti Tokat milletvekili. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'nde master yapmıştır. Mesleği gazeteci yazarlıktır. Yörünge Dergisi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni, Yeni Şafak Gazetesi yazarı ve yöneticisi, Adım Holding ve Telif Hakları Ajansı kurucu üyesi, Tokat Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, Birlik Vakfı Dış İlişkiler Enstitüsü kurucu üyesi, Sanatçılar Derneği üyesi, Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir. Evli, üç çocukludur, İngilizce ve Arapça bilir.

Resul Tosun doğum tarihi : 1956

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Resul Tosun kaç yaşında : 64 yaşında

Resul Tosun nereli : Tokat, Artova

Resul Tosun mesleği ne : Milletvekili, gazeteci, yazar

AK Parti Adıyaman milletvekili Fehmi Hüsrev Kutlu 'nun 2003 yılında gündeme giren beyanatları paralelinde, Meclis alanının Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı 'na bağlı TBMM Muhafız Taburu tarafından korunmasından ve Türk Silahlı Kuvvetleri ne ait karargâh ve kurumların Ankara içindeki konumlarından rahatsızlık duyduğuna ilişkin açıklamaları ve Genelkurmay Başkanlığı'nın bu bağlamdaki tepkisi ile gündeme gelmiştir.

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