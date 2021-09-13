Resul Dindar Kocaeli'de hem coştu hem coşturdu - Haberler
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Resul Dindar Kocaeli'de hem coştu hem coşturdu

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Haberler | Güncel

Resul Dindar Kocaeli'de hem coştu hem coşturdu Resul Dindar'dan hastanedeki hayranına jest -Tulumun ve kemençenin sesini duyan horona koştu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konser veren Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar, hem coştu hem coşturdu.

Resul Dindar Kocaeli'de hem coştu hem coşturdu

Resul Dindar'dan hastanedeki hayranına jest

-Tulumun ve kemençenin sesini duyan horona koştu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konser veren Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar, hem coştu hem coşturdu. Konserde tulumun ve kemençenin sesini duyan horona koştu.

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Resul Dindar, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Serkan Yağcı Sporköy'de çok renkli bir konsere imza attı. Çok enerjik bir şarkıyla sahneye giriş yapan Dindar, daha sonra söylediği şarkılarla konser alanını dolduran vatandaşları coşturdu. Şarkılarda tulumun ve kemençenin sesini duyan vatandaşlar, konser alanında bir anda horon oynamaya başladı. Vatandaşların halay ve oyun havasıyla doyasıya eğlendikleri konser renkli görüntüler oluşturdu.

Hastanedeki hayranına jest yaptı

Yaklaşık 2 buçuk saat sahnede kalan Resul Dindar, konser bitiminin ardından dinlenmeye geçtiğinde bir hayranının hastalığı yüzünden hastanede olduğunu ve konsere gelemediğini öğrendi. Telefonu eline alan Dindar, hastanedeki hayranına video göndererek moral verdi. Dindar videoda, "İlknur hanım merhabalar. Gönül isterdi ki bu akşam birlikte burada eğlenseydik, şarkılar söyleseydik. Nasip değilmiş, olsun. Vardır bir hayır. Sana şimdiden çok geçmiş olsun diyorum. Umarım sağlıklı, başarılı bir şekilde geçer ameliyatın, sevdiklerine kavuşursun. Bir yerlerde görüşürüz inşallah biz yine. Sen iyi ol da biz bir şekilde buluşuruz. Çok öpüyorum, kendine iyi bak, güzel şeyler düşün ve hayal et. Başaracaksın" dedi.

Resul Dindar Kocaeli'de hem coştu hem coşturdu

Resul Dindar Kocaeli'de hem coştu hem coşturdu

Resul Dindar Kocaeli'de hem coştu hem coşturdu

Resul Dindar Kocaeli'de hem coştu hem coşturdu
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Resul Dindar Kocaeli'de hem coştu hem coşturdu - Haberler
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