Restore edilen Doğuş Kilisesi ziyaretçilerini ağırlıyor (2) - BEYTÜLLAHİM

Filistin'deki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi'ndeki restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ederken, kilise ziyaretçilerini kabul etmeyi sürdürüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş Kilisesi, Hristiyan dünyasının en önemli kutsal mekanlarından kabul ediliyor.

İmparator Konstantinus'un annesi Azize Helena tarafından 338 yıllarında inşa ettirilen kilise, tüm dünyadaki Hristiyanlar tarafından ziyaret ediliyor. Daha sonraki yıllarda değişikliğe uğrayan kilise, 6. asırda İmparator Justinianos tarafından bugünkü biçimiyle yaptırıldı.

Doğuş Kilisesi'nde 2012'de başlayan restorasyon çalışmaları halen devam ediyor. Restorasyonun büyük çoğunluğu tamamlanırken, kilise bu arada tehlike altındaki dünya mirası listesinden de çıkarıldı.

Tehlike altındaki dünya mirası listesini güncelleyen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), restorasyon çalışmalarının ardından 2 Temmuz'da kiliseyi bu listeden çıkardı.

Restorasyon kilisenin güzelliklerini gözler önüne sererken, tarihi yapının yıkılmaya ve yok olmaya yüz tutmuş bölümleri de yeniden hayat buluyor. Çalışmalar kapsamında tavan, kapılar, mozaik tablolar, duvarlar restore ediliyor.

Kilisede bir yandan çalışmalar hız kesmeden sürerken öbür yandan da ziyaretler devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından gelen Hristiyanlar ve çeşitli dinlerden turistler kiliseyi boş bırakmıyor.

Kaynak: AA