Restoranlar kaça kadar açık bugün? Restoranlar kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? 7 Haziran - restoran, lokanta, cafe çalışma saatleri
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Restoranlar kaça kadar açık bugün? Restoranlar kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? 7 Haziran - restoran, lokanta, cafe çalışma saatleri

Restoranlar kaça kadar açık bugün? Restoranlar kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? 7 Haziran - restoran, lokanta, cafe çalışma saatleri
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Yeni genelgeye göre "kafe, lokanta, ve restoranlar kaça kadar açık" sorusu yanıt buldu. Restoran ve kafeler Pazartesi, Salı, C¸ars¸amba, Pers¸embe, Cuma ve Cumartesi gu¨nlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis ile açık olacak. Peki, Restoranlar kaça kadar açık bugün? Restoranlar kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? 7 Haziran - restoran, lokanta, cafe çalışma saatleri

Kafelerin açılış ve kapanış saatleri gündemde araştırılıyor. Kafeler, restoranlar ve lokantaların çalışması ile ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde yer aldı. Hafta sonu kafelerin açık olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki hafta sonu kafeler açık mı 2021, restoranlar saat kaça kadar açık?

RESTORANLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Sagˆlık Bakanlıgˆı Salgın Yo¨netimi ve C¸alıs¸ma Rehberinde belirtilen tu¨m kurallara uyulması, masalar arasında her yo¨nden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,

– Aynı anda aynı masada ac¸ık alanlarında u¨c¸, kapalı alanlarında ise ikiden fazla mu¨s¸teri kabul edilmemesi kaydıyla, Pazartesi, Salı, C¸ars¸amba, Pers¸embe, Cuma ve Cumartesi gu¨nlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

– Pazar gu¨nleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, s¸eklinde faaliyet go¨sterebileceklerdir.

– 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmis¸ durumda olan;

– Sinema salonları,

– Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, c¸ay bahc¸esi gibi yerler,

– I·nternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

– Halı sahalar, spor salonları, ac¸ık yu¨zme havuzları,

– Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan is¸yerleri;

– Sagˆlık Bakanlıgˆı Salgın Yo¨netimi ve C¸alıs¸ma Rehberinde her bir is¸kolu/faaliyet alanı ic¸in ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

– Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, c¸ay bahc¸esi, c¸ay ocagˆı gibi yerlerde herhangi bir s¸ekilde oyun (kagˆıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada ac¸ık alanlarında u¨c¸, kapalı alanlarında ise ikiden fazla mu¨s¸teri kabul edilmemesi,

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Restoranlar kaça kadar açık bugün? Restoranlar kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? 7 Haziran - restoran, lokanta, cafe çalışma saatleri - Haberler
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