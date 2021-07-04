Restoranda tartıştı, dışarda bıçakladı
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Restoranda tartıştı, dışarda bıçakladı

Restoranda tartıştı, dışarda bıçakladı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir restoranda içki içen iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir restoranda içki içen iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Restoran dışındaki kavgada M.Z., Adem G.'yi kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Mersinli Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, restoranda içki içen Adem G. ile M.Z. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla tartışma, restoranın önünde bıçaklı kavgaya döndü. Kavga sırasında Adem G., M.Z. tarafından kalbinden bıçaklandı. Adem G. kanlar içerisinde yere yığılırken, M.Z. hızla olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan Adem G., çevredekiler tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Adem G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olayın gerçekleştiği restoran önünde incelemelerde bulundu. Adem G.'yi kalbinden bıçaklayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.  

 


Restoranda tartıştı, dışarda bıçakladı
Restoranda tartıştı, dışarda bıçakladı
Restoranda tartıştı, dışarda bıçakladı
Restoranda tartıştı, dışarda bıçakladı
Restoranda tartıştı, dışarda bıçakladı
Restoranda tartıştı, dışarda bıçakladı
Restoranda tartıştı, dışarda bıçakladı
Restoranda tartıştı, dışarda bıçakladı
Restoranda tartıştı, dışarda bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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