Restoranda maskesini takması yönünde uyarılan adam sinirlenerek tezgaha idrarını yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Restoranda maskesini takması yönünde uyarılan adam sinirlenerek tezgaha idrarını yaptı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Yaşam

Kanada'da bir fast-food restoranına maskesiz bir şekilde giren kişi, çalışanların uyarısı üzerinde sinirlenerek tezgahın üzerine işedi. O anlar mekandaki bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Koronavirüsün yayılmaması için çok sıkı önlemlerin alındığı Kanada'nın Port Alberni şehrinde bir kişi, girdiği fast-food restoranında maske takmadığı için çalışanlar tarafından uyarıldı. Ancak çalışanların uyarısını dikkate almayarak onlarla tartışmaya başlayan adam, maske takmayanlara hizmet verilmeyeceğine dair politikayı duyunca adeta çılgına döndü.

BİR MÜŞTERİ TELEFONUYLA KAYDETTİ

Tartışma sonucunda bir türlü sakinleşmeyen adam, restorandaki kasanın önüne gelerek idrarını yaptı. O anlar saniye saniye mekanda bulunan bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞIYORUZ"

Olayla ilgili açıklama yapan polis ekipleri, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade ederken herkesin maskelerini takarak güvende olmasını ve birbirlerine karşı nazik davranmasını tavsiye etti. İdrarını yapan şahsı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Restoranda maskesini takması yönünde uyarılan adam sinirlenerek tezgaha idrarını yaptı
Emre İliksiz
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Yaşar Güler Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Münir Özkul Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Restoranda maskesini takması yönünde uyarılan adam sinirlenerek tezgaha idrarını yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 23:15:29. #1.15#

title