Restoranda maskesini takması yönünde uyarılan adam sinirlenerek tezgaha idrarını yaptı

Kanada'da bir fast-food restoranına maskesiz bir şekilde giren kişi, çalışanların uyarısı üzerinde sinirlenerek tezgahın üzerine işedi. O anlar mekandaki bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Koronavirüsün yayılmaması için çok sıkı önlemlerin alındığı Kanada'nın Port Alberni şehrinde bir kişi, girdiği fast-food restoranında maske takmadığı için çalışanlar tarafından uyarıldı. Ancak çalışanların uyarısını dikkate almayarak onlarla tartışmaya başlayan adam, maske takmayanlara hizmet verilmeyeceğine dair politikayı duyunca adeta çılgına döndü.

BİR MÜŞTERİ TELEFONUYLA KAYDETTİ

Tartışma sonucunda bir türlü sakinleşmeyen adam, restorandaki kasanın önüne gelerek idrarını yaptı. O anlar saniye saniye mekanda bulunan bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞIYORUZ"

Olayla ilgili açıklama yapan polis ekipleri, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade ederken herkesin maskelerini takarak güvende olmasını ve birbirlerine karşı nazik davranmasını tavsiye etti. İdrarını yapan şahsı arama çalışmaları ise devam ediyor.