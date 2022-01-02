Restoranda çocuğunun önünde koca dayağı yiyen kadın: Bir sonraki hamlesinde belki de öleceğim

HANİ, DİYARBAKIR (DHA) - Eyüpsultan'da boşanma aşamasında olduğu eşi Ertuğrul T. (34) tarafından bir alışveriş merkezinin restoran kısmında oğlunun gözü önünde şiddete uğrayan Elif Dağatar (29) konuştu. Dağatar, daha önce de şiddet gördüğünü belirterek, "Sesimi duyurmak istiyordum ve başka bir şansım yoktu. Hani derler ya bıçak kemiğe dayandı diye. Bir sonraki hamlesinde belki de öleceğim. Böyle giderse oğlum da yarın öbür gün başka bir kadının canını yakacak. " dedi.

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde oturan Elif Dağatar, oğlunu görmek için boşanma aşamasında olduğu eşi Ertuğrul T. ile bir AVM'nin restoran kısmında buluştu. Burada bir süre oturan çift arasında çocuğun velayetiyle ilgili tartışma çıktı. İddiaya göre, Ertuğrul T. Dağtar'a önce küfür etti ardından da oğlunu görmemekle tehdit etti. kendisine küfür edilen Dağatar, masanın üzerindeki suyu Ertuğrul T.'nin yüzüne çarptı. Ertuğrul T. ise oğlunun ve çevredekilerin gözü önünde Elif Dağatar'a vurmaya başladı. Çiftin kavga ettiğini gören çevredekiler hemen olaya müdahale etti. Önce çiftin çocuğunu olaydan uzaklaştırarak, çifti ayırdı. Olayın ardından Elif Dağatar, polise giderek şikayetçi oldu. Ertuğrul T., ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Bunun üzerine Elif Dağatar, olay anına ait güvenlik kamera görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, yardım istedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili de konuşan Dağatar, başka çaresinin kalmadığını belirterek şunları söyledi: "Adalet sistemi çok yavaş işliyor. Zorlama hapsi almadı, caydırıcı hiçbir önlem yok. Sadece uzaklaştırma kararı alıyoruz ihlal ediyor hiçbir şey olmuyor. Adam benimle birlikte dün karakola geldi, hiçbir şey olmadan elini kolunu sallayarak çıktı. Sesimi duyurmak istiyordum ve başka bir şansım yoktu. Hani derler ya bıçak kemiğe dayandı diye. Bir sonraki hamlesinde belki de öleceğim. AVM'nin ortasında her yerde kamera olduğunu bile bile böyle yaptı. Peki ıssız bir yerde olsaydık. Belki gözü dönecekti bana farklı bir şekilde zarar verecekti."