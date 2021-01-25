Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Lokantalar açılacak mı, ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüş, kısıtlamaları kaldıracak mı? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Lokantalar açılacak mı, ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde.

Koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanması sonrası Bilim Kurulu toplantısı gündeme geldi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası kesinlik kazanacak restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Lokantalar açılacak mı, ne zaman açılacak? gibisoruların yanıtı haberimizde yer almaktadır.

RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Vaka sayılarında yaşanan düşüş sebebiyle restoran, kafe ve lokantaların açılması gündemde. Peki, ne zaman açılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin sunum yapmasının beklendiği toplantıda, restoran ve kafelerle ilgili alınan kararların yeniden masaya yatırılması öngörülüyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin normalleşme adımları hakkındaki sorularını cevaplandırmış; restoran, kafe vb. yerlerin açılması konusunun Kabine'de ele alınacağını söylemişti.

SOKĞA ÇIKMA YASAĞI BİTECEK Mİ? YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAUACAK MI?

Bilim Kurulu toplantısında öncelikli ele alınacak konular arasında;

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.