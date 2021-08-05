Ressam Özlem Garip'in eserleri Leonardo da Vinci Müzesi koleksiyonunda

Çok küçük yaşlarda resim yapmaya başlayan ressam Özlem Garip, sanat hayatını, eserlerinin kabul ediliş sürecini ve hedeflerini anlattı.

Çok küçük yaşlarda resim yapmaya başlayan ressam Özlem Garip, sanat hayatını, eserlerinin kabul ediliş sürecini ve hedeflerini anlattı.

Resme olan ilgisinin ilkokuldayken öğretmenleri tarafından fark edildiğini belirten Garip, "Resim yarışmalarına katılırdım. Şiirler yazar ve yazdığım şiirleri resmetmeyi çok severdim. Eğitim hayatım boyunca ressamların hayatlarını ve akımları araştırıp farklı teknikler bulmaya çalışırdım. O ressamlar arasında en çok ilgimi çeken Hollandalı ressam Rembrandt oldu." dedi.

"Kullandığım teknikte 8 kat çalışılıyor"

Garip, yağlı boya tekniğine geçmeden önce karakalem ve kömür kalem tekniğiyle ilgili özel dersler aldığını anlatarak, son dönemde kullandığı temera tekniği eğitimini ise Norveçli figüratif ressam Odd Nerdrum'dan alma fırsatı bulduğunu söyledi.

Yurt içi ve yurt dışında 29 karma sergide eserlerini sergilediğini aktaran genç sanatçı, şunları kaydetti: "Türkiye'nin ilk kuru duvar rölyef sanatçısı olarak plaketim oldu. Şu anda yurt dışından da çok fazla talep var. Çünkü çalışmalarımla yurt dışındaki koleksiyonerlerin ilgilerini daha çok çekmeye başladım. Birçok müzeden teklif alıyorum. Leonardo da Vinci Müzesi de bunlardan biriydi. Küratör aradı beni ve 'Sizinle teknikleriniz hakkında görüşmek istiyoruz' dedi. Kullandığım teknikte 8 kat çalışılıyor. Diğer resimlerin aksine burada resim, katman eklendikçe kendini bozmuyor ve 2 metre uzaklıkta iken resim bir bütün olarak görünüyor. Zor bir teknik, kuruma işlemleri olduğu için zaman alan bir tekniktir."

"Eski ve zor bir tekniği kullandığım için yurt dışından bir ilgi var eserlerime"

Çalışmalarında evrensel temalar yakalamak istediğini dile getiren sanatçı, aynı eserin içinde 5 ayrı duyguyu yansıtmaya çalıştığını dile getirdi.

Garip, resimlerinde zor bir tekniği ustalıkla kullanmaya dikkat ettiğini söyleyerek, "Üç çalışmam müzede ömür boyu sergilenmek üzere kabul edildi. Bir de Leonardo da Vinci'nin kataloğunda benim eserlerim yer alacak. Eski ve zor bir tekniği kullandığım için yurt dışından bir ilgi var eserlerime. Ama ben önce kendimi Türkiye'de tanıtmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Aynı zamanda 4 resim yaptığını ifade eden genç ressam, bazı resimleri yaparken model kullandığını ve kullandığı teknikte bir çalışmanın üretiminin yaklaşık olarak 8 ay sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Sanatçı, çalışmalarına Bursa'daki atölyesinde devam ediyor.

Kaynak: Hürriyet