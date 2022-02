Resmen Boşandılar! 12 Yıllık Evlilikleri Son Buldu

Megan Fox- Brian Austin Green çifti, 2010'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, iki yıl önce Fox'un rapçi Machine Gun Kelly ile "yasak aşk" yaşadığı iddiaları nedeniyle boşanmaya karar vermişti.

RESMEN BOŞANDILAR

Uzun zamandır ayrı yaşayan çift, boşanma davasının sonuçlanmaması nedeniyle resmi olarak ayrılamamıştı. Dava süreci tamamlanan Fox ile Green, artık resmi olarak boşandı.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BERABERİZ"

Brian Austin Green, bir podcast kaydında, Fox ile 11 yıllık evliliğinin bitmesiyle alakalı, "İkimiz de birbirimize bir şey yapmadık. Birbirimize her zaman dürüst olduk. Beni her zaman seveceğini biliyorum. Ne olursa olsun her zaman arkadaşız ve çocuklarımızla beraberiz." ifadelerini kullandı.

Megan Fox ile Brian Austin Green'in Noah (9), Bodhi (7) ve Journey (5) adlarında üç çocuğu bulunuyor.

MEGAN FOX KİMDİR?

Megan Denise Fox (d. 16 Mayıs 1986; Oak Ridge, Tennessee), Amerikalı oyuncu, manken ve yapımcı. Transformers serisi başta olmak üzere önemli çeşitli filmlerde rol aldı ve Maxim, Rolling Stone ve FHM gibi dergilere kapak oldu. 2010-2022 yılları arasında Brian Austin Green ile evli kalan Megan Fox'un, Bodhi, Journey ve Noah adında üç çocuğu bulunuyor.