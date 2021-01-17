Reşit Karabacak kimdir? Nereli, hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti? Reşit Karabacak hayatı ve biyografisi!
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Reşit Karabacak kimdir? Nereli, hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti? Reşit Karabacak hayatı ve biyografisi!

17.01.2021 20:24 | Son Güncelleme: 17.01.2021 20:28
Reşit Karabacak kimdir? Nereli, hastalığı neydi, kaç yaşında vefat etti? Reşit Karabacak hayatı ve biyografisi!

Merak edilen isimler arasında yer alan Reşit Karabacak kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi, mesleği ne? Reşit Karabacak'ın hayatına ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Reşit Karabacak (d. 5 Temmuz 1954, Erzurum - ö. 19 Kasım 2020, Bursa) Türk güreşçisidir. Vatandaşlar tarafından merak edilen Reşit Karabacak'ın hayatı ve biyografisi sizlerle...

REŞİT KARABACAK KİMDİR?

Reşit Karabacak (d. 5 Temmuz 1954, Erzurum - ö. 19 Kasım 2020, Bursa) Türk güreşçisidir. Güreş sporuna 1973 yılında İzmir'de başlamıştır. Balkan Oyunları, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda birincilikleri ve Dünya Şampiyonası'nda dereceleri vardır. Milli Takım antrenörlüğü yapmıştır.

1983 yılında serbest stil güreşte Avrupa şampiyonu olan Karabacak, 1983'te Budapeşte'de Bulgar etnik Türklerinden Efraim Kamberov'u (Efraim Kamberoğlu) yenerek Avrupa şampiyonu oldu. 19 Ekim 2020'de Bursa'da kalp rahatsızlığı ile beraber seyreden COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü bir hastanede 66 yaşında vefat etmiştir.

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