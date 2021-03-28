Resimli pizzalar ilgi çekiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Resimli pizzalar ilgi çekiyor

Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Güncel
Resimli pizzalar ilgi çekiyor

KAYSERİ'de pizza ustası Orhan Kahraman'ın (30) yaptığı resimli pizzalar görenlerin dikkatini çekiyor.

KAYSERİ'de pizza ustası Orhan Kahraman'ın (30) yaptığı resimli pizzalar görenlerin dikkatini çekiyor.

Kayseri'de Orhan Kahraman,Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'de bulunan dükkanda 10 yıldır pizza ustası olarak çalışıyor. Kahraman, 5 yıl önce ise pizzaların üzerine resim işlemeye başladı. Mozzarella peyniri kullandığı pizza hamurunun üzerine toz biber ile çeşitli portreler çizen Kahraman, hazırladığı pizzaları ile dikkat çekiyor. Pizza ustası Kahraman, bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk, Mimar Sinan, Barcelona'da forma giyen Lionel Messi gibi birçok ünlü kişinin portresini pizza hamuruna işlediğini söyledi.

Kahraman, "Resimli pizzada ise mozzarella peyniri kullanıyoruz. Daha üzerine fotoğrafı işliyoruz.  Kişiye özel resimli yaş pasta varken şimdi de kişiye özel resimli pizza var. Özellikle doğum günü için resimli pizza çok tercih ediliyor. Resimli pizzaları yapmak için müşterilerin bir gün önceden bir resimle bizlere gelmesi yeter. Resimli pizzanın yapımı ortalama 45 dakika ile 1 saat arasında sürüyor. Şu ana kadar 80'den fazla ünlü isim için resimli pizza çalışması yaptım. Umarım daha özel ve zor çalışmalarla rekor kırmak istiyorum" dedi.

Resimli pizzalar ilgi çekiyor
Resimli pizzalar ilgi çekiyor
Resimli pizzalar ilgi çekiyor
Resimli pizzalar ilgi çekiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Erkan Kandemir Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Tülin Özen Guy Ritchie Birkan Sokullu
Spor Caner Erkin Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Resimli pizzalar ilgi çekiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 13:39:57. #1.16#
title