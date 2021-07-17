RESİM, SERAMİK VE TEKSTİL SANATÇILARI UKKSA'DA BULUŞTU

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde restore edilen eski bir okul binasında 14 yıl önce kurulan Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nde (UKKSA), 1 Temmuz'dan itibaren başlayan yeni kademeli normalleşme dönemiyle birlikte sanat buluşmaları hız kazandı.

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde restore edilen eski bir okul binasında 14 yıl önce kurulan Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nde (UKKSA), 1 Temmuz'dan itibaren başlayan yeni kademeli normalleşme dönemiyle birlikte sanat buluşmaları hız kazandı. Akademideki seramik sanatçılarının bu yıl özellikle bahçe süslemelerinde kullanılan mantar figürleri üzerinde çalıştıkları bildirildi.

UKKSA'da 'Pandemi Günlerinde Sanat' teması ile bu yıl 11 incisi düzenlenen, 'Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali' kapsamında, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden resim, seramik ve tekstil sanatçıları 13-24 Temmuz tarihleri arasında 11 günlük ortak bir çalışma için bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ve Harran Üniversitesi ile çeşitli sanat atölyelerinden 28 sanatçı, resimden seramik ve tekstil alanında birbirinden ilginç eserlere imza atıyor.

UKKSA Başkanı Nevzat Metin kademeli normalleşme dönemiyle birlikte kültür ve sanat faaliyetlerinin arttığını belirtirken, bu yıl ekim ayı sonuna kadar 45 etkinlikte yerli ve yabancı 500'e yakın sanatçının bir araya geleceğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi Faruk Manici, sanatsal faaliyetlerin her şeye rağmen sekteye uğramadan devam etmesi gerektiğini söyledi. Manici, "Seramik sanatçıları olarak bu yıl mantar figürleri üzerinde çalışıyoruz. Mantar objesi çok ilgi görüyor ve beğeniliyor. Özellikle bahçe süslemelerinde mantar objeler tercih ediliyor. Pandemi nedeniyle gecikmeli de olsa farklı disiplinlerden sanatçıların bir araya gelmeleri, bizleri mutlu ediyor" dedi.

Ankaralı ressam Aynur Ocak Gündoğan, UKKSA'daki sanat festivaline ilk kez katıldığını belirtip, "Burada çok güzel bir ortam var. Geldiğim için mutluyum. Doğayla iç içeyiz. Zeytin ağaçları, üzüm asmaları, kuş ve horoz sesleri arasında eserlerimizi yapıyoruz. Çok verimli bir çalışma olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Ressam Adil Ocak ise konuşmasında, UKKSA'nın kurulduğu günden bu yana binlerce sanatçıyı buluşturduğuna dikkat çekti. Ocak, "UKKSA yalnız ulusal değil uluslararası alanda da kabul gören bir merkez olarak dikkat çekiyor. 14 yıl önce kurulan akademi, 11 yıldır sanat festivalleri ile ülkemizin haklı gururu oldu. Türkiye'nin çok önemli yazar, çizer ve sanatçılarına burada ödüller verildi. Dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinde kültürel, sosyal ve ekonomik yönden olumsuz etkilemesine rağmen, UKKSA sanata ve sanatçıya hizmet vermeye devam ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı