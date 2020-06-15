Resident Evil Village PS4 ve Xbox One için Çıkmayacak Gibi
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Resident Evil Village PS4 ve Xbox One için Çıkmayacak Gibi

Resident Evil serinin yeni oyunu Resident Evil Village, uzun zamana yayılan söylentilerin ardından geçtiğimiz haftanın PlayStation 5 etkinliğinde

Resident Evil Village PS4 ve Xbox One için Çıkmayacak Gibi
15.06.2020 19:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:53

Resident Evil serinin yeni oyunu Resident Evil Village, uzun zamana yayılan söylentilerin ardından geçtiğimiz haftanın PlayStation 5 etkinliğinde duyurulmuştu. Yeni nesil konsollar için duyurulan oyunun mevcut nesle gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre Resident Evil Village, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmiyor.

Resident Evil 7: Biohazard oyununun birkaç yıl sonrasında geçecek olan Resident Evil Village, doğrudan bir devam oyunu olacak. Hikaye olarak Resident Evil Village, yedinci oyunun birkaç yıl sonrasında geçecek. Ethan Winters, eşi Mia Winters ile yaşadığı kabusu geride bırakarak yeni bir yerde huzurlu bir yaşam sürmeye başlıyorlar. Ne var ki serinin köklü karakterlerinden Chris Redfield, dönüşü ile yeni bir kabusun başlangıcı oluyor. Yaşanan olaylardan sonra kendisini uzak bir köyde bulan Ethan, cevaplar için arayışa geçiyor. Diğer bir deyiş ile bir kez daha Ethan Winters rolünde olacağız.

Capcom yeni oyun ile ilgili çok fazla bir detay paylaşmış değil. Bunun için Ağustos ayını bekliyoruz ki muhtemelen GamesCom 2020 fuarında merak edilen yeni detayları öğreneceğiz. Diğer yandan ise resmi duyuru sonrasında yeni iddialar da gelmeye devam ediyor.

Resident Evil Village ile ilgili olarak Aesthetic Gamer, Twitter hesabı üzerinden birçok sızıntı bilgi paylaşmış ve neredeyse tamamı doğru çıkmıştı. Neredeyse diyoruz çünkü kendisi, yeni oyunun nesil geçişine denk geleceğini belirtmişti. Ancak görünen o ki planlar sonradan değişmiş.

Resident Evil Village PS4 ve Xbox One için çıkacak mı?

Yeni detaylara göre Resident Evil Village esasen PlayStation 4 ve Xbox One için de geliştiriliyormuş ama geliştirilme sürecinde birçok teknik sorun ile karşılaşılmış. RE Engine'in yeni nesile uyarlanması ile revizyondan geçirilen görsellik, mevcut nesil konsol versiyonlarının genelinde araya giren uzun doku yüklemeleri ve uzun yükseleme ekranlarına yol açmış. Çünkü oyun bize köyün büyük bir bölümünü gezdirecekmiş ve haliyle fazlaca yükleme noktası da olacakmış. Bu yükleme noktaları elbette yeni nesil konsollarda olmayacak ama mevcut nesil konsollarda dikkat çeken sorunları beraberinde getiriyormuş. Bu da belirli sahnelerin istenilen şekilde bizlere aktarılamasının önüne geçmiş.

Netice olarak Capcom, yaşanan bu tip sorunlardan dolayı Resident Evil Village oyununun PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarını iptal etmiş ve sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X için geliştirme kararı almış.

Şu an için Japon oyun devi tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil ama Aesthetic Gamer tarafından yapılan önceki paylaşımların çok büyük oranda doğru çıkmasını göz önünde bulunduracak olursak, şimdiden üzülebiliriz. Ancak yine de resmi açıklamayı beklemek gerek. Gelişmeleri takipte olacağız.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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