Resident Evil Village oyunundan efsane video yayınlandı!
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Resident Evil Village oyunundan efsane video yayınlandı!

Resident Evil Village oyunundan efsane video yayınlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Resident Evil Village adına yayınlanan video aslında oyunun hikayesine gönderme yapılan masal ile açılışını yapıyor. Yazı içerisinde video ile alakalı detayları bulabilirsiniz.

Resident Evil Village oyununun yayınlanacak yeni demosundan önce yeni bir tanıtım fragmanıyla beraber karşımıza çıktı. Üstelik bu fragman içerisinde Amerikalı bir söz yazarı ve R&B şarkıcısı da olan Giveon ile beraber ortak çalışmaya da gidilmiş. Fragmanda şarkıcının Vanish adlı parçasının kullanıldığını görüyoruz. Fragmanda hem şarkının girdiği kısımlar hem de seçilen sahneler çok güzel bir biçimde dengelenmiş. Açıkçası video izlenince yayınlanacak olan oyunun çıkış tarihini ve bununla beraber yeni demonun da heyecanla beklenmeye başladığını söyleyebiliriz.

Resident Evil Village yeni bir video yayınlandı

adına yayınlanan video aslında oyunun hikayesine gönderme yapılan masal ile açılışını yapıyor. Mia tarafından okunmakta olan bu masaldan hemen sonra oyunun korku atmosferinin de ne kadar güzel olacağına tanıklık ediyoruz. Mia bilindiği üzere Resident Evil VII oyununda olduğu gibi yeni oyun içerisindeki hikayede de kilit karakterlerden birisi olacak. Oyunda RE7'de kontrol etmekte olduğumuz Ethan Winters ve aynı zaman Mia'nın eşi olan karakter bir kez daha oyuncuların kontrolüne bırakılacak. Chris Redfield karakterinin çocuğunun kaçırılması ile beraber ortaçağ Avrupa dönemine benzeyen bir bölgeye gideceğiz.

Kaynak: Playerbros

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