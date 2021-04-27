Resident Evil Village demosunun oynanış süresi uzatıldı!
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Resident Evil Village demosunun oynanış süresi uzatıldı!

Resident Evil Village demosunun oynanış süresi uzatıldı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Capcom heyecanla beklenilen korku oyunu Resident Evil Village için demo süresini 1 hafta daha uzatarak oyuncuları oldukça mutlu etti.

Oyunseverleri sevindiren açıklama Capcom'dan geldi ve oyuncular yedi güne kadar Demo'yu deneme fırsatı bulabilecekler.

RESIDENT EVIL DEMO OYNANABİLİR OLDU

Japon video oyun devi Capcom, şuana kadar yalnızca PlayStation'a özel olmak üzere Resident Evil Village demo haftasonu organizasyonu planladı. Son olarak 18 Nisan'da piyasaya sürülen demo, kullanıcılara Village'ın belirli bir bölümünü yarım saaate kadar oynayabilecekleri sekiz saatlik bir zaman dilimi sunmuştu. Demonun sınırlı bir süre piyasaya sürülmesi bazı oyunseverlerin tepkisine neden oldu. Capcom, oyunseverlerin tepkisine kulak vererek Avrupa'da 2 Mayıs'ta yayınlanacak olan çoklu platform demosunu önemli bir ölçüde uzatacağını kullanıcılara duyurdu.

RESIDENT EVIL VILLAGE PLATFORMLARI BELLİ OLDU

Belirlenen tarihte PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/ S, Steam ve Stadia platformlarına yayınlanacak olan demo başlangıçta 24 saat ile sınırlı olması planlanıyordu, fakat şuan itibarıyla bu süre bir haftaya çıktı.

Resident Evil Village demosu kullanıcılar ile buluştuğunda, hangi platformu seçerseniz seçin, hem köyü hem de kale alanları yeniden denemek için 60 dakikalık bir oyun oynayacaksınız. Tüm saati köy ve kale etaplarında geçirebilir veya zamanınızı istediğiniz gibi bölebilip ayarlayabilirsiniz.

2 Mayıs Pazar günü TSİ 02:00'da kullanıcılara açılacak olan demo, 10 Mayıs Pazartesi günü TSİ 01:00'a kadar devamlılığını koruyacak. Yani demo, Village piyasaya sürüldüktensonra da oynanabilecek.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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