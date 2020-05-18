Resident Evil Serisi 100 Milyon Satış Barajını Geçti
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Resident Evil Serisi 100 Milyon Satış Barajını Geçti

Oyun dünyasının uzun soluklu ve kült serilerinden olan Resident Evil, satış anlamında önemli bir barajı geride bıraktı.

Resident Evil Serisi 100 Milyon Satış Barajını Geçti
18.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:47

Oyun dünyasının uzun soluklu ve kült serilerinden olan Resident Evil, satış anlamında önemli bir barajı geride bıraktı. Hayatta Kalma-Korku serisi, 100 milyon barajını geçenlerin arasına katıldı.

Yaratıcısının Shinji Mikami olduğu Resident Evil, hayatımıza 22 Mart 1996 tarihinde girmişti. Ekip arkadaşlarının kayboluşlarının arkasındaki gizemi çözmek için Raccoon Şehri kenar mahallelerine gönderilen S.T.A.R.S. Alfa Takımı üyelerinden Chris Redfield ve Jill Valentine rolünde olduğunuz oyun, aynı zamanda Hayatta Kalma-Korku türünün de doğuşu olmuştu. Aradan geçen yıllar boyunca hemen her platformda boy gösteren Resident Evil, artık dünya genelinde milyonlarca hayranı bulunan bir marka haline gelen seri oldu.

Resident Evil serisi dünya genelinde 100 milyon barajını geçti

Capcom firmasının bu yılın başlarındaki Platinum Titles güncellemesi sonrasında Resident Evil 2 (2019) oyununun 5.8 milyon ve Resident Evil 7: Biohazard oyununun da 7 milyon birim satış gerçekleştirdiğini öğrenmiştik. Bu bağlamda serinin genel birim satışı ise toplamda 95 milyon olmuştu. 31 Mart 2020 itibarıyla sona eren finansal yıl itibarıyla da bu sayının 98 milyon olduğu duyurulmuştu.

Japon oyun devinin açıkladığı son rakama göre, Resident Evil serisi artık 100 milyon barajını geride bırakan bir başka önemli seri oldu. Bu süreçte Resident Evil 2 (2019) oyununun birim satışı 6.5 milyona yükselmişken, Resident Evil 7: Biohazard 7.5 milyonluk ve geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde satışa sunulan Resident Evil 3 (2020) de 2.5 milyonluk satış gerçekleştirmiş.

Serinin 100 milyondan fazla satışında en fazla pay sahibi olan oyun, 11.6 milyon birim satışı ile Resident Evil 5 iken ikinci sırada da 9.5 milyon birim satışı ile Resident Evil 6 da ikinci sırada yer alıyor.

Capcom yaptığı açıklama ile kararlı bir şekilde tüm hissedarların beklentilerini karşılamayı taahhüt ettikleri ve son derece eğlenceli oynanış deneyimleri yaratabilmek için sektör lideri oyun geliştirme becerilerini kaldıraç olarak kullanmaya devam edecekleri yorumunda bulundu.

Son olarak, şimdilik resmi olarak duyurulmamış olsa da, M-Two tarafından geliştirildiği söylenen sil baştan yapım Resident Evil 4 ve önümüzdeki sene çıkması beklenen Resident Evil 8 oyunlarının geliştirilme aşamasında olduğu söylenmişti. Japon oyun devinden henüz bu iki oyun ile ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil ama en azından Resident Evil 8 için yakın bir zamanda bir duyurunun yapılacağı iddia edilmişti.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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